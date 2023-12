Profil Dirut Telkomsel Nugroho, Pernah Mengisi Beberapa Jabatan Strategis di Perusahaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel mengumumkan Nugroho alias Nugi sebagai direktur utama yang baru. Nugi resmi menggantikan Hendri Mulya Syam yang mulai berlaku efektif sejak Jumat, 8 Desember 2023.

Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono menjelaskan penetapan susunan baru Komisaris dan Direksi Telkomsel sejalan dengan strategi Telkomsel. Yakni sebagai perusahaan telekomunikasi digital dalam melanjutkan akselerasi pengembangan layanan Fixed Mobile Convergence (FMC).

“Guna menguatkan ekosistem digital Indonesia yang inklusif, mendorong dan mengembangkan pemanfaatan teknologi telekomunikasi terkini, serta meningkatkan performansi bisnis perusahaan," ujar Saki lewat keterangan tertulis, Jumat.

Lalu, bagaimana profil Direktur Utama Telkomsel Nugi? Dikutip dari situs resmi Telkomsel, sebelum ditunjuk jadi direktur utama, Nugi pernah memegang beberapa jabatan strategis di Telkomsel. Mulai dari Vice President IT Customer Care and Billing Solution and Management Group Telkomsel pada 2014-2017.

Selanjutnya periode 2017-2019, Nugi Vice President IT Customer Care and Charging Group Telkomsel dan Senior Vice President Business IT Delivery Telkomsel pada 2019-2021. Terakhir, dia menjabat sebagai Direktur Network Telkomsel pada 2021-2023.

Soal pendidikan, Nugi merupakan lulusan jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung. “Kemudian mendapatkan gelar Master pada jurusan Information System Development di Universitas Hertfordshire, Inggris,” tertulis di situs Telkomsel.