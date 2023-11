Bapanas Naikan HET Gula, Ini Tanggapan Pengamat

Iklan

TEMPO.CO, Medan - Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 3 November 2023 menyesuaikan harga gula konsumsi di tingkat konsumen sebesar Rp 16.000 per kilogram untuk wilayah Sumatera Utara. Naik sebesar Rp 1.500 dibanding Harga Acuan Pembelian (HAP) berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 17 tahun 2023.

Kebijakan tersebut sudah mencerminkan kondisi pasar lebih masuk akal daripada tetap mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) di level Rp 14.500 per kilogram. Pasalnya, harga gula pasir lokal di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, saat ini, sudah menyentuh Rp 16.500 sampai Rp 17.000 per kilogram.

"Harga gula pasir tidak berfluktuasi, di saat harganya naik maka harga yang terbentuk adalah harga keekonomian baru. Tidak seperti harga pangan lain yang kerap berfluktuasi. Misal harga cabai merah yang sangat volatile, bisa bergerak jauh di atas harga keekonomiannya atau turun di bawah harga keekonomiannya," kata pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin, Sabtu, 11 November 2023.

Pada dasarnya, lanjut Gunawan, pembentukan harga gula pasir dipengaruhi kenaikan biaya input. Umumnya naik setiap tahun seiring perkembangan inflasi. Biaya input produksi seperti kenaikan gaji pegawai perusahaan yang bersifat tetap dan tidak mungkin diturunkan. Kenaikan biaya menanam tebu, termasuk biaya operasional.

Alhasil, harga keekonomian saban tahun bertambah. Namun penyesuaian kenaikan harga gula pasir tidak dilakukan sepanjang tahun.

"Penetapan HET bisa lebih lambat dibanding realisasi harga di lapangan. Sudah pasti masyarakat mengeluh," ucapnya.

Harga gula pasir pada Oktober naik signifikan, sekitar 6.6 persen tiap kilogram. Harga di September Rp 15.000, naik menjadi Rp 16.000 di Oktober. Harga gula di pasaran internasional juga naik sepanjang 2023.

Harga awal Januari berada di level $20/Lbs, saat ini ditransaksikan di kisaran $ 27 per pon (Lbs). Naik sekitar 35 persen sepanjang year to date 2023. Namun harga gula di Tanah Air tidak lantas mengikuti perubahan harga internasional. Kenaikan mulai terjadi saat India menyetop ekspor gula

rafinasi pada Oktober.

"Paling penting dalam jangka pendek, memastikan berapa harga keekonomian di level konsumen. KPPU atau satgas terkait harus berada di pasar, mengawasi rantai pasok dari produsen sampai konsumen," ujar Gunawan.

Hitung harga di level produsen, tambahkan potensi kenaikan di masing-masing simpul atau titik distribusi. Maka didapat berapa harga keekonomian di level pengecer. Tinggal lihat apakah harga sudah pantas atau memang ada yang perlu ditindaklanjuti kembali dari rantai pasoknya.

"HET gula pasir yang dinaikkan, tidak ada jalan lagi untuk turun," tuntasnya.

Harga gula pasir di Kota Medan terus merangkak naik sejak beberapa bulan terakhir, rata-rata mencapai Rp 16.000 per kilogram, melambung jauh dari HET sebesar Rp 14.500 per kilogram atau HAP Rp 13.500 per kilogram.

Seorang pekerja di Kios Julheri di Pasar Tradisional Sei Sikambing Kota Medan mengatakan, harga gula Rp 16.500 per kilogram. Naik sejak dua pekan lalu, sebelumnya Rp 14.000 per kilogram. Belum terjadi penurunan pembeli, namun biasanya satu karung gula ukuran 50 kilogram habis terjual dalam sehari.

"Ngeri kali naiknya, tak tahu kenapa naik... Sekarang, satu goni habisnya dua hari, biasanya sehari," katanya.

Nuriswan dari PT Medan Gula Nusantara selaku distributor di Kota Medan menyampaikan, harga lelang gula di Surabaya telah mencapai Rp 15.000 per kilogram. Biaya angkut ke Medan Rp 600, maka akan sulit memenuhi HAP sesuai Bapanas sebesar Rp 16.000. Perusahaan ini mengoperasikan Pabrik Gula Sei Semayang dan Kwala Madu. Produksi gula tahun ini menurun dan musim giling baru akan dimulai awal 2024.

"Stok di sejumlah distributor masih aman sampai jelang Nataru 2023. Kami memang kesulitan mendapat pasokan gula dari Lampung karena belum melaksanakan lelang. Angka ketersediaan pasokan dan kebutuhan gula di Sumut harus memperhitungkan permintaan dari Aceh karena kebutuhan Aceh dipasok dari Medan,” katanya.

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah 1 Medan, Ridho Pamungkas mengatakan, pasokan gula di Indonesia tergantung pada hasil lelang di pabrik dan kuota impor

sehingga harga banyak ditentukan oleh harga lelang dan harga gula internasional. Struktur pasar dalam rantai distribusi industri gula membentuk pasar oligopsoni.

Distributor utama (D1) sebagai pembeli dari pasar lelang atau pasar impor, selanjutnya di level sub distributor atau pedagang besar terbentuk pasar oligopoli. Kondisi pasar menempatkan beberapa pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) sebagai selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian menunjukkan harga konsumen

cenderung berfluktuasi dibanding harga produsen.

"Dengan kecenderungan ini, rantai distribusi gula belum efisien, terdapat indikasi terjadinya distorsi pasar. Kami himbau pelaku usaha tetap menjaga persaingan usaha yang sehat, tidak menahan pasokan, kartel, penjualan bersyarat atau tying," kata Ridho.

