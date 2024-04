Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta Pertamina Cs Borong Dolar, KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 18 April 2024, dimulai dari Erick Thohir yang meminta Pertamina cs memborong dolar guna mengantisipasi konflik Iran-Israel.

Berikutnya berita tentang Airlangga Hartanto yang menilai instruksi Erick Thohir agar Pertamina Cs memborong dolar di tengah konflik Iran-Israel sebagai langkah yang tidak bijak.

Selanjutnya, KAI membuka rekrutmen Program Management Trainee. Lalu ada berita CEO Microsoft yang akan mengunjungi Indonesia pada 30 April, mendiskusikan rencana investasi hingga Rp 14 Triliun.

Terakhir, ada Bapanas yang mengaku siap mendukung program makan siang gratis. Bapanas mengaku sudah memulai studi banding ke sejumlah negara.

1. Antisipasi Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta Pertamina cs Borong Dolar

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyiapkan antisipasi dampak ekonomi dari konflik Iran-Israel. Erick menyebut BUMN dengan kebutuhan bahan baku impor dan porsi utang luar negeri yang besar untuk segera membeli banyak dolar Ameria Serikat.

"BUMN seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar mengoptimalkan pembelian dolar Amerika Serikat dalam jumlah besar dalam waktu singkat," kata Erick dalam keterangan resmi pada Kamis, 18 April 2024.

Baca selengkapnya di sini.

2. Erick Minta Pertamina Cs Borong Dolar di Tengah Konflik Iran-Israel, Airlangga: TIdak Bijak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakna instruksi Menteri BUMN Erick Thohiragar BUMN yang memiliki porsi utang luar negeri dan punya kebutuhan bahan baku impor besar untuk segera memborong dolar Ameria Serikat tidak bijak. Menurut Erick hal itu untuk mengatisipasi imbas konflik Iran-Israel yang sedang memanas.

"Tentu kalau sitausi dolar lagi menguat (seperti sekarang), tidak bijak membeli dolar di harga tinggi," kata Airlangga saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024.

Baca selengkapnya di sini.

3. KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee, Simak Formasi yang Ditawarkan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) membuka rekrutmen untuk program Management Trainee Tahun 2024 mulai 17 - 22 April 2024. Rekrutmen program Management Trainee KAI ini menawarkan berbagai formasi untuk lulusan sarjana (S1).

Melansir dari portal recruitment.kai.id, program Management Trainee tahun ini menawarkan sejumlah formasi. Di antaranya Terminal and Logistic, Digital Business, Non Transport Commercialization, Operation, Track and Bridge Maintenance, Telecommunication and Electronic Maintenance, Rollingstock Maintenance, Technical Engineering and Rollingstock, Security Operation and Administration, dan Non Railways Assets.

Baca selengkapnya di sini.

4. CEO Microsoft Kunjungi Indonesia 30 April, Kominfo Sebut Nilai Investasi Hingga Rp 14 Triliun

Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan Microsoft bakal membangun data center di Indonesia dengan nilai total investasi sebesar Rp 14 Triliun. Rencananya CEO Microsoft Satya Nadella akan ke Jakarta pada akhir bulan ini mendiskusikan investasi tersebut.

“Sejauh ini masih terjadwal 30 April 2024. Microsoft membangun data center di Indonesia dengan nilai investasi Rp 14 Triliun,” kata Usman saat dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Kamis, 18 April 2024.

Baca selengkapnya di sini.

5. Bapanas Siap Dukung Program Makan Siang Gratis, Sudah Mulai Studi Banding

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan siap mendukung program makan siang gratis yang diusung oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan sudah menyiapkan studi soal pelaksanaan makan siang gratis di berbagai negara.

"Masih menunggu proses semuanya, tapi dalam perjalanannya kami memulai menyiapkan studi-studi bagaimana school meal program dan bentuk-bentuknya di luar (negeri) seperti apa," ujar Arief saat ditemui di kantor Bapanas, Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024.

Baca selengkapnya di sini.