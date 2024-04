KAI Buka Rekrutmen Program Management Trainee, Simak Formasi yang Ditawarkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) membuka rekrutmen untuk program Management Trainee Tahun 2024 mulai 17 - 22 April 2024. Rekrutmen program Management Trainee KAI ini menawarkan berbagai formasi untuk lulusan sarjana (S1).

Melansir dari portal recruitment.kai.id, program Management Trainee tahun ini menawarkan sejumlah formasi. Di antaranya Terminal and Logistic, Digital Business, Non Transport Commercialization, Operation, Track and Bridge Maintenance, Telecommunication and Electronic Maintenance, Rollingstock Maintenance, Technical Engineering and Rollingstock, Security Operation and Administration, dan Non Railways Assets.

Ada pula formasi lainnya seperti Human Capital Administration, Training and Education Planning, Health, Procurement Planning, Investment Planning, Project Monitoring and Evaluation, Information Technology Planning and Development, Risk Management, Audit Evaluation, Monitoring and Administration, Quality Assurance, serta Legal.

Adapun kriteria lulusan S1 yang bisa mengikuti program Management Trainee KAI ini, di antaranya:

1. Warga Negara Indonesia

2. Pria dan Wanita (sesuai formasi)

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Mempunyai ijazah S1 dengan jurusan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Adapun minimal IPK yaitu 3,5 serta akreditasi jurusan pada saat tanggal kelulusan minimal Unggul atau A dari BAN-PT maupun lembaga yang berwenang

5. Batas usia pelamar per 17 April 2024 minimal 21 tahun dan maksimal 30 tahun

6. Untuk pria memiliki tinggi badan minimal 160 cm dengan berat badan ideal. Sedangkan untuk pelamar wanita memiliki tinggi badan 155 cm dengan berat badan ideal

7. Berkelakuan baik

8. Khusus pelamar pria, dilarang bertindik dan bertato

9. Tidak pernah menggunakan atau terlibat narkoba maupun psikotropika

10. Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

11. Tidak pernah diberhentikan dari lingkungan KAI Group atau instansi lainnya karena tindakan indisipliner

12. Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerj perusahaan pada saat diterima

13. Bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai ketentuan PT KAI

14. Lulus dalam seleksi calon pekerja baru

Untuk syarat umum pelamar, di antaranya:

1. Melampirkan pas foto terbaru

2. CV terbaru

3. KTP atau surat keterangan kependudukan yang berlaku

4. Ijazah S1 asli atau fotokopi

5. Transkrip nilai S1 asli atau fotokopi

6. Akreditasi jurusan saat tanggal kelulusan asli atau fotokopi

7. Sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku, maksimal 2 tahun dari tanggal penerbitan sertifikat sampai 17 April 2024, dari lembaga pendidikan bahasa yang terakreditasi dengan skor minimal sebagai berikut:

a. TOEFL ITP: 500

b. TOEFL PBT/IBT: 61

c. TOEIC: 500

d. IELTS: 5,5

Sementara untuk ketentuan khusus pelamar program Management Trainee KAI, di antaranya:

1. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT KAI

2. Bersedia ditempatkan atau dialihkan pada formasi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT KAI

3. Penetapan formasi pekerjaan didasarkan pada hasil seleksi rekrutmen dan kebutuhan perusahaan

4. Pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan lokasi penempatan calon pekerja

5. Bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan institusi lainnya apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi

Untuk tahapan seleksi dibagi menjadi lima tahap, yakni:

1. Tahap pertama yaitu seleksi administrasi

2. Tahap kedua yaitu seleksi kesehatan awal

3. Tahap ketiga yaitu seleksi psikologi

4. Tahap keempat yaitu interview assesor dan leaderless group discussion

5. Tahap kelima yaitu interview user, dan

6. Tahap terakhir yaitu seleksi kesehatan akhir

Pengumuman hasil seleksi administrasi direncanakan bakal diumumkan pada 3 Mei 2024 lewat portal resmi PT KAI , e-recruitment.kai.id. Program rekrutmen ini tidak dipungut biaya alias gratis, dan tidak menggunakan sistem refund, tidak bekerja sama dengan agen travel maupun agen transportasi, atau penggantian biaya akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen.

