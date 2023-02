RUPSLB Waskita Karya Tetapkan Dua Direksi Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menetapkan dua direksi baru.

Senior Vice President Corporate Secretary Waskita, Ermy Puspa Yunita, mengatakan terdapat pergantian di jajaran direksi, yaitu pada Director of Business Development dan Director of Operation II. Posisi Director of Business Development yang semula dijabat oleh Septiawan Andri Purwanto kini dijabat oleh Rudi Purnomo. Sedangkan Director of Operation II yang sebelumnya dijabat oleh Bambang Rianto kini dijabat oleh Dhetik Ariyanto.

“Pengangkatan jajaran direksi baru diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja Waskita, terutama dalam hal pengembangan bisnis dan operasional Waskita secara keseluruhan. Tak hanya itu saja, manajemen yang dilantik hari ini semakin menambah optimisme dalam mendukung penguatan fundamental secara keseluruhan,” ujar Ermy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 14 Februari 2023.

X

Waskita menggelar RUPSLB pada pekan kedua bulan Februari tahun 2023 dengan dua mata acara. Pertama adalah Penetapan Beban Biaya Atas Pelaksanaan Privatisasi Perseroan Tahun 2022 dan yang kedua adalah Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. Acara RUPSLB sendiri digelar di Gedung Waskita Heritage, Cawang, Jakarta

RUPSLB dipimpin langsung oleh President Commissioner Perseroan Heru Winarko yang didampingi oleh President Director Perseroan Destiawan Soewardjono dan seluruh Dewan Komisaris atau Board of Commissioners serta jajaran Direksi atau Board of Directors.

Perseroan dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih atas jasa, tenaga dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat sebagai jajaran direksi lama. Perseroan juga mengucapkan Selamat bergabung kepada jajaran direksi yang baru, semoga dapat membawa Waskita lebih baik ke depannya.

Perseroan akan terus berkomitmen menjalankan 8 stream penyehatan keuangan Waskita untuk memperbaiki kondisi arus kas dan melakukan penurunan kewajiban keuangan.

Selain itu juga dalam hal meningkatkan pendapatan melalui pemilihan proyek yang selektif serta tetap prudent dan mengedepankan efisiensi, efektivitas serta selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan juga terus berkomitmen agar proses lini bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip profesionalisme serta integritas yang tinggi sesuai dengan Program Transformasi yang sedang dijalankan.

Dengan hasil keputusan RUPSLB ini, maka susunan pengurus perseroan menjadi:

Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen: Heru Winarko

Komisaris: I Gde Made Kartikajaya

Komisaris:Dedi Syarif Usman

Komisaris: T. Iskandar

Komisaris: Ahmad Erani Yustika

Komisaris Independen: Muhamad Salim

Komisaris Independen: Muradi

Direksi

Direktur Utama: Destiawan Soewardjono

Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal: Mursyid

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Wiwi Suprihatno

Direktur Pengembangan Bisnis: Rudi Purnomo

Direktur Operasi I dan QSHE: I Ketut Pasek Senjaya Putra

Direktur Operasi II: Dhetik Ariyanto

Direktur Operasi III: Warjo

