Dolar AS Semakin Mentereng, Apa Mata Uang Terkuat di ASEAN Saat Ini?

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, dolar AS atau Amerika Serikat memang sedang kuat-kuatnya. Catatan Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.033 pada hari Kamis, 22 September.

Apa Penyebab Dolar AS Menguat?

Merespons pelemahan rupiah tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut bahwa hal ini dipicu oleh indeks dolar AS yang memang terus menguat terhadap seluruh mata uang negara-negara di dunia.

Penguatan dolar AS tersebut dipicu oleh ketidakpastian pasar keuangan global dan kebijakan agresif yang diambil oleh The Fed, Bank Sentral AS. Sebelumnya, The Fed diketahui menaikkan suku bunga acuan hingga 75 poin. Alhasil, berbagai bank sentral di banyak negara merespons dengan melakukan hal serupa demi meredam kenaikan angka inflasi. .

"Perkembangan tersebut (kebijakan agresif The Fed) mendorong semakin kuatnya mata uang dolar AS dan semakin tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global," ujar Perry saat konferensi pers virtual pada Kamis, 22 September 2022.

Apa Mata Uang Terkuat di ASEAN?

Sebagai salah satu mata uang terkuat di dunia, penguatan dolar AS akan berdampak pada berbagai negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geopolitis, negara-negara di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation alias ASEAN.

Berikut adalah urutan mata uang terkuat hingga paling rendah di negara-negara ASEAN setelah penguatan dolar AS.

1. Singapura

Singapura menggunakan mata uang bernama dolar Singapura dengan nilai tukar kurs dolar AS sebesar 1,42 dolar Singapura. Sementara itu, 1 dolar Singapura setara dengan Rp 10.588.

2. Brunei Darussalam

Sama dengan Singapura, Brunei Darussalam menggunakan mata uang bernama dolar Brunei dan memiliki nilai tukar terhadap dolar AS sebesar 1,42. Sementara itu, 1 dolar Brunei sama dengan Rp 10.577.

3. Malaysia

Walaupun tidak jauh dari Indonesia secara geografis dan budaya, ternyata Malaysia tergolong memiliki mata uang yang kuat. Di Negeri Jiran, 1 dolar AS setara dengan 4,57 ringgit Malaysia. Sedangkan, 1 ringgit senilai dengan Rp 3.288.

4. Thailand

Nilai tukar mata uang Thailand, yaitu Baht, terhadap 1 dolar AS adalah 37,33 baht Thailand. Sementara itu, 1 baht sepadan dengan Rp 402.

5. Filipina

Filipina menggunakan mata uang bernama Peso dengan nilai tukar terhadap dolar AS sebesar 58,41 peso Filipina. Kemudian, 1 peso Filipina setara dengan Rp 257.

6. Myanmar

Mata uang di Myanmar adalah Kyat dengan nilai tukar terhadap dolar AS sebesar 2.106 kyat Myanmar. Sedangkan, 1 kyat serupa dengan Rp 7,14.

7. Kamboja

Kamboja menggunakan mata uang bernama Riel. Mata uang ini memiliki nilai tukar terhadap 1 dolar AS sebesar 4.131 riel Kamboja. Kemudian, 1 riel sama dengan 3,64 rupiah.

8. Indonesia

Berada di urutan ke-8 sebagai negara ASEAN dengan mata uang terkuat, posisi Indonesia bisa dikatakan memang terpuruk. Di Indonesia, 1 dolar AS setara dengan Rp 15.032.

9. Laos

Dikenal tidak memiliki wilayah laut, Laos menggunakan mata uang bernama Kip. Besaran nilai tukarnya terhadap 1 dolar AS adalah 16.082 kip Laos. Sedangkan, 1 kip setara dengan Rp 0,93.

10. Vietnam

Vietnam sepertinya menjadi negara ASEAN dengan mata uang paling lemah. Negara ini menggunakan mata uang bernama Dong dengan besaran nilai tukar terhadap 1 dolar AS mencapai 23.708 dong Vietnam. Sementara itu, 1 dong Vietnam setara dengan 0,63 rupiah.

Itulah daftar mata uang terkuat di ASEAN berdasarkan besaran Nilai Tukar terhadap dolar AS baru-baru ini.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

