Setelah Kemarin Melemah, Kurs Rupiah Hari Ini Diprediksi Menguat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Jumat, 26 April 2024 fluktuatif dan akan ditutup menguat.

"Mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup menguat di rentang Rp 16.150 sampai Rp 16.220," katanya.

Pada akhir perdagangan Kamis, 25 April 2024, kurs rupiah ditutup melemah 32 basis poin pada level Rp 16.187 per dolar AS. Sementara pada hari sebelumnya, nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp 16.155 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan, dinamika ekonomi keuangan global cepat berubah karena perubahan arah kebijakan moneter AS dan memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta Eropa. Kondisi tersebut, kata dia meningkatkan risiko dan ketidakpastian.

Selain itu, inflasi yang tinggi dan kuatnya pertumbuhan ekonomi AS mendorong spekulasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih kecil dan lebih lama dari perkiraan. Hal ini sejalan dengan pernyataan para pejabat The Fed.

