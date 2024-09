Lowongan Kerja Bank BSI, Terbuka untuk S1 dari Lintas Jurusan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (Persero) membuka pendaftaran lowongan kerja dalam skema Officer Development Program (ODP) hingga 30 September 2024. Lulusan S1 lintas jurusan bisa mendaftarkan dirinya.

Sebagai informasi, BSI merupakan hasil merger antara tiga bank plat merah yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Saat ini BSI membuka lowongan lewat jalur ODP yang menjadi salah satu program pengembangan talenta. “Diperuntukkan bagi future leader berkualitas dan unggul yang diproyeksikan menjadi pimpinan BSI di masa mendatang,” tulis BSI dalam keterangan resminya dikutip Minggu, 22 September 2024.

Terdapat dua jenis ODP di BSI. Pertama yakni ODP General, yang diperuntukkan untuk jenjang karir baik di jaringan dan kantor pusat. Kandidat terpilih akan mendapatkan pendidikan terkait perbankan syariah yang meliputi hard skill & soft skill serta fokus pada pengetahuan bisnis dana, pembiayaan, dan bisnis lainnya.

Kedua yakni ODP IT yang memiliki spesialisasi untuk jenjang karir spesialis IT perekrutan pegawai pada level officer yang akan dibekali pengetahuan perbankan syariah yang meliputi hard skill & soft skill serta fokus pada pengetahuan bidang IT. Penempatan kerjanya pun di departemen IT BSI.

Syarat dan ketentuan

- Pendidikan minimal S1

- Usia:

Lulusan S1 maksimum 24 tahun saat mendaftar program. Sementara lulusan S2 maksimal 26 tahun saat mendaftar program.

- Jurusan:

ODP General terbuka untuk seluruh bidang studi kecuali: kebidanan, keperawatan, tata boga, pariwisata, ilmu dan sains, keolahragaan, pendidikan dan keguruan, filsafat, seni, dan sastra.

ODP IT diutamakan jurusan sistem informasi, ilmu komputer, Teknik, matematika, statistik, dan sains.

- Tidak memiliki orang tua yang bekerja di BSI

- Tidak terlibat kasus kriminal apa pun

- Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja BSI

- Memiliki jiwa kepemimpinan, komunikasi baik, dan aktif berorganisasi

Pendaftar bisa melakukan registrasi melalui laman https://talentics.id/resources/bank-bsi/. Proses seleksi tidak dipungut biaya apa pun.

