BTN Capai Kinerja 'On Track', Siapkan Skema Baru Kurangi Backlog

INFO BISNIS – PT Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk (BTN) berhasil membukukan pertumbuhan kredit sebesar 14,4 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp352,06 triliun hingga Juni 2024. Pencapaian itu ditopang oleh penyaluran kredit perumahan dan kredit bermargin tinggi (high yield loan).

“Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen BTN dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi di tengah tantangan tingginya biaya dana dan ketidakpastian global,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat Public Expose Live secara daring di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Pertumbuhan kredit BTN diimbangi dengan kemampuan perseroan menghimpun dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp365,3 triliun per Juni 2024, atau tumbuh sebesar 16,6 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lebih dari separuh DPK BTN merupakan dana murah (Current Account Savings Account/CASA) berupa tabungan dan giro.

“Pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN tercatat berada di atas level industri, dengan didominasi oleh penyaluran KPR dan pembiayaan skema subsidi. Perseroan juga terus membukukan pertumbuhan DPK yang pesat memasuki paruh kedua tahun ini, dengan peningkatan yang konsisten di sisi simpanan ritel,” ujar Nixon.

Di segmen high yield, BTN menyalurkan kredit sebesar Rp15,4 triliun pada Juni 2024 untuk tiga jenis produk, yakni Kredit Agunan Rumah (KAR), Kredit Ringan (KRING), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Nixon, perseroan membidik penyaluran kredit bermargin tinggi di KAR melalui berbagai kanal, di antaranya yakni tele sales, serta upselling dan cross-seling produk untuk nasabah KPR existing yang memiliki track record positif.

“Kami juga menyalurkan KRING dengan mengoptimalisasi kerja sama dengan sejumlah institusi melalui payroll-based loans atau cicilan yang dapat dipotong dari gaji. Sedangkan penyaluran KUR difokuskan pada ekosistem perumahan BTN,” kata Nixon.

BTN juga mencatat permintaan KPR non subsidi tetap kuat seiring dengan kemitraan strategis dengan lebih banyak pengembang perumahan papan atas. Nixon menuturkan, perseroan telah mempertajam strategi penyaluran kredit nonsubsidi melalui Sales Center sejak Juni tahun lalu, yang hingga kini mencapai 6 unit di seluruh Indonesia dan akan mencapai 12 unit pada 2025. Kontribusi Sales Center terhadap total penyaluran KPR non subsidi BTN dengan ticket size di atas Rp750 juta telah mencapai lebih dari 50 persen pada kuartal II-2024, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 42,5 persen.

Pencapaian penyaluran kredit BTN hingga Juni 2024 turut ditopang oleh kualitas kredit yang terus membaik. BTN mencatat rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross sebesar 3,1 persen per Juni 2024, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,7 persen. Perseroan optimistis level NPL gross dapat menurun hingga di bawah 3 persen pada akhir tahun ini sesuai yang ditargetkan sebelumnya.

Sementara itu, sebagai penyalur KPR dan pembiayaan rumah subsidi terbesar di Indonesia, BTN juga berkomitmen memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengurangi backlog perumahan. Oleh karena itu, perseroan telah mengusulkan skema subsidi baru kepada pemerintah sebagai upaya terobosan untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan rumah nasional.

Kedua skema subsidi baru tersebut yakni Skema Tiering Suku Bunga/Margin dan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dana Abadi. Nixon mengatakan, dalam skema pertama, suku bunga akan dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan MBR. Suku bunga dalam skema ini akan disertai dengan durasi subsidi yang lebih pendek dibandingkan masa tenor.

Sedangkan dalam skema kedua, pemerintah memerlukan skema pembiayaan baru untuk penurunan backlog perumahan dengan cepat. Nixon mengungkapkan, skema ini akan mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. “Saat ini kami masih mendiskusikan rincian kedua skema tersebut dengan para pemangku kepentingan,” kata dia.

Sebagai bank yang fokus memenuhi kebutuhan perumahan nasional dengan KPR dan pembiayaan, BTN optimistis dengan kapabilitas untuk mendukung program pemerintah yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat banyak.

Sementara itu, sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi dan nilai tambah perseroan, Nixon mengungkapkan BTN akan terus meningkatkan penghimpunan dana murah dan bertransformasi menjadi bank transaksional melalui berbagai inisiatif digitalisasi. Paling terbaru, BTN telah meluncurkan Bale by BTN yang merupakan umbrella campaign untuk meningkatkan skala bisnis digital banking perseroan, sehingga lebih banyak nasabah tertarik untuk bertransaksi dengan BTN Mobile.

Dengan tagline “Freedom at your Fingertips”, Bale by BTN menyasar lima aspek gaya hidup masyarakat modern, yakni “Bale Santap” (makanan dan minuman), “Bale Santai” (hiburan), “Bale Sehat” (kesehatan), “Bale Befree” (transaksasi digital), dan “Bale Unlock your world” (pariwisata). Sejumlah program cashback dengan mitra-mitra merchant BTN tersedia untuk Bale Santap, Bale Santai, dan Bale Sehat.

Melalui Bale Befree, nasabah dapat menikmati bebas biaya transaksi untuk BI Fast, pembayaran rekening tagihan listrik dan token listrik, isi ulang pulsa, dan top up e-wallet seperti GoPay dan OVO. Sementara itu, Bale Unlock your World menawarkan bebas biaya penarikan tunai dalam valuta asing, penawaran kurs terbaik tanpa mark up fee, serta hadiah perjalanan ke luar negeri gratis untuk para nasabah loyal BTN.

Peningkatan jumlah pengguna BTN Mobile yang pesat hingga mencapai lebih dari 3 juta dengan rata-rata nilai transaksi bulanan sekitar Rp7 triliun menunjukkan bahwa perseroan telah berada pada jalur yang tepat untuk mencapai cita-cita menjadi bank transaksional. “Kami berharap BTN Digital akan menjadi One Stop Financial Solution bagi masyarakat dan memperkuat posisi BTN di ekosistem perumahan dan perekonomian nasional,” kata Nixon. (*)