War Tiket Konser Green Day di Jakarta, Kelas CAT 1A dan CAT 3 Sudah Ludes Terjual

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band punk rock legendaris asal California, Amerika Serikat, Green Day, akan menggelar konser di Carnaval Ancol, Jakarta Utara pada 15 Februari 2025. Konser ini adalah kali kedua diselenggarakan setelah 28 tahun silam.

Konser bertajuk Green Day Live in Jakarta ini menggaet promotor musik Ravel Entertainment. Promotor ini kerap kali memboyong band-band bergenre cadas ke Indonesia, salah satunya yang sudah pernah adalah Bring Me The Horizon.

Harga tiket konser Green Day kali ini dijual dalam lima bagian dengan harga yang variatif dan di luar pajak pemerintah sebesar 10 persen dan platform fee sebesar 5 persen.

Kelima jenis tiket konser band pelantun lagu American Idiot itu semuanya berdiri, yakni CAT 1A seharga Rp 2.655.555, CAT 1B seharga Rp 2.655.555 , CAT 2A sebesar Rp 2.015.555 CAT 2B sebesar Rp 2.015.555, dan CAT 3 sebesar Rp 1.580.555.

Tiket dijual secara online per Selasa, 27 Agustus 2024 pukul 15.00 melalui situs www.greendayjkt.com. Pantauan Tempo di situs tiptip.id, hingga Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 08.45 WIB, tiket kelas CAT 1A dan CAT 3 sudah habis dipesan (sold out).

Adapun tiket kelas CAT lainnya bertandakan “tambah” dengan artian para penggemar dan yang ingin menonton band beranggotakan Billie Joe, Mike Dirnt, dan Tre Cool, itu masih bisa memesan tiket tersebut.

Pada situs resmi penjualan tiket Green Day itu juga tertulis peringatan agar calon pembeli tiket segera melakukan transaksi pembayaran karena ada batas waktu yang ditentukan. “Harap selesaikan transaksi dalam waktu 10 menit,” seperti dikutp dari situs saat hendak melakukan transaksi pembayaran.

Sementara akun resmi X @GreenDay juga turut mengajak warga Jakarta segera membeli tiket konsernya. “Jakarta, let’s goooo, tickets for our show on 15/2 are on sale NOW (Jakarta, ayo, tiket konser kami pada 15 Februari telah tersedia sekarang),” tulisnya.

Para penggemar segera merespons cuitan itu, di antaranya berupa pelbagai keluhan seperti antrean yang panjang hingga saat pembayaran tak kunjung diproses dan kembali mengantre.

Dari sekian banyak yang mengeluhkan kesulitan, seorang staf LSM yang berbasis di Jakarta, Ramzy Muliawan, mengatakan dirinya tak begitu sulit saat proses pemesanan tiket konser Green Day. Ia memilih CAT 3 seharga Rp 1.580.555 yang saat ini seluruh tiketnya telah habis terjual.

“Green Day menemani masa-masa SMP saya. Dulu pakai HP Nokia butut dengar Green Day,” katanya bernostalgia kepada Tempo, Selasa.

Ia sama sekali tak keberatan mengocek saku senilai Rp 1,5 juta karena bagi dia, hanya ada tiga band yang paling digandrunginya saat remaja yakni Green Day, Linkin Park, dan Blink 182.

“Sudah tak akan ada lagi peluang nonton Chester Bennington (mantan vokalis Linkin Park meninggal dunia), dan tur Blink-182 tahun ini cuma di Amerika Utara. Jadi tepat sekali rasanya saya menonton konser Green Day,” kata Ramzy.

