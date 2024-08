BI Pertahankan Suku Bunga di Level 6,25 Persen, Ini Sebabnya

Menjelang Keputusan RDG Besok Rupiah Menguat Tajam, Ditutup di Rp 15.435,5 per Dolar AS

Nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS menguat sebesar 114,5 poin menjadi Rp 15.435,5 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa, 20 Agustus 2024.