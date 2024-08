Sucofindo hingga BSI Buka Lowongan Kerja, Cek Detailnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta kembali membuka lowongan kerja. Berikut empat lowongan pekerjaan yang menanti calon pekerja:

PT Sucofindo

PT Superintending Company of Indonesia alias Sucofindo, merupakan anak usaha PT Biro Klasifikasi Indonesia dan SGS S.A. yang menyediakan berbagai macam jasa survei. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia resmi menggabungkan perusahaan ini ke dalam holding BUMN jasa survei yang diberi nama IDSurvey, dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai induknya.

Sucofindo membuka kesempatan bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau kontrak dengan persyaratan dan posisi sebagai berikut:

Persyaratan umum:

Berkewarganegaraan Indonesia;

Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi pemerintah ataupun swasta;

Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai perusahaan sebagai kakak-adik kandung/tiri/angkat; orang tua-anak kandung/tiri/angkat;

Lokasi penempatan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan dan bersedia ditempatkan dan ditugaskan di seluruh wilayah kerja PT SUCOFINDO;

Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Honorer di instansi pemerintahan;

Memiliki pengalaman dalam melakukan riset berskala nasional;

Tidak sedang menjalankan pendidikan formal;

Bersedia berada di lapangan selama pengumpulan data;

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;

Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya;

Memiliki laptop dan smartphone dengan sistem operasi berbasis Android.

Adapun lowongan yang terbuka untuk posisi:

Petugas Surveyor

Persyaratan Khusus:

Pendidikan minimal SMA/Sederajat

Usia maksimal 45 tahun

Diutamakan berdomisili di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, DIY Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan

Memiliki kendaraan bermotor roda 2 dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang aktif

Mengikuti sosialisasi updating

Koordinator Provinsi

Persyaratan Khusus:

Pendidikan Minimal S1 semua jurusan ;

Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja dalam tim

Memiliki kemampuan teknis, manajemen dan leadership

Diutamakan memiliki pengalaman pernah menjadi penanggung jawab provinsi atau penanggungjawab kabupaten/kota

Berpengalaman dalam riset skala nasional.

Petugas Enumerator Pengumpul Data

Persyaratan Khusus:

Pendidikan minimal D3 Gizi

Usia maksimal 35 tahun;

Diutamakan berdomisili di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan;

Memiliki kendaraan bermotor roda dua dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) C yang aktif.

Hanya kandidat yang memenuhi syarat yang akan dipanggil untuk mengikuti seleksi di Jakarta. Tenggat waktu pendaftaran 22 Agustus 2024. Pendaftaran melalui tautan resmi: https://www.sucofindo.co.id/karir-pt-sucofindo/.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI)

Bank Syariah Indonesia membuka kesempatan lewat program Officer Development Program (ODP) 2024. Lowongan pekerjaan ini merupakan bagian dari program pengembangan talenta BSI yang diperuntukkan bagi future leaders yang diproyeksikan menjadi pimpinan Bank Syariah Indonesia di masa mendatang.

Posisi yang ditawarkan oleh BSI meliputi:

ODP General: ODP General adalah program ODP yang diperuntukkan untuk jenjang karir baik di Jaringan dan Kantor Pusat dimana kandidat terpilih akan mendapatkan pendidikan terkait perbankan Syariah yang meliputi hard skill & soft skill serta fokus pada pengetahuan bisnis dana, pembiayaan, dan bisnis lainnya untuk kemudian akan ditempatkan pada unit kerja di seluruh Indonesia.

ODP IT: ODP IT adalah spesialisasi ODP untuk jenjang karir spesialis IT perekrutan pegawai pada level officer yang akan dibekali pengetahuan perbankan Syariah yang meliputi hard skill & soft skill serta fokus pada pengetahuan bidang IT untuk kemudian akan ditempatkan pada unit kerja bidang IT BSI.

Persyaratan:

Pendidikan: Min S1

Usia:

Lulusan S-1 maksimum 24 Tahun pada saat mendaftar program ODP, sedangkan lulusan S-2 maksimum 26 Tahun pada saat mendaftar program ODP (pada form lamaran kerja wajib mengisi Informasi Pendidikan S1 & S2)

IPK: S1 Min 3,0 | S2 Min 3,25

Jurusan:

ODP General: Seluruh bidang studi, kecuali: Kebidanan, keperawatan, tata boga, pariwisata, ilmu atau sains, keohlaragaan, Pendidikan dan keguruan, filsafat, seni dan sastra



ODP IT: Diutamakan jurusan sistem informasi, ilmu komputer, teknik, matematika, statistic, science

Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program ODP (Wajib)

Tidak memiliki orang tua yang bekerja di BSI

Tidak terlibat kasus kriminal apapun

Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di seluruh Indonesia

Memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan komunikasi yang baik, memiliki keinginan belajar tinggi, aktif dalam kegiatan organisasi

Batas waktu pendaftaran 30 September 2024, melalui tautan resmi: https://talentics.id/resources/bank-bsi/.

PT Kao Indonesia

Perusahaan yang bergerak di bidang usaha barang-barang konsumsi atau consumer goods ini membuka kesempatan kerja dengan posisi sebagai berikut:

Admin Merchandising

Posisi: Kontrak

Deskripsi Pekerjaan:

Mengelola Merchandising Information System.

Menyampaikan troubleshoot pada masalah dasar kepada merchandiser sat menggunakan

Mechandising Information System dan berkolaborasi dengan vendor terkait application troubleshoot.

Persyaratan:

Lulusan D3 jurusan Sistem Informasi atau Administrasi Bisnis.

Lulusan baru dipersilahkan melamar.

Mahir menggunakan Microsoft Excel.

Proaktif, mandiri, lincah, memiliki kemauan untuk mengembangkan diri.

Admin Pool Master

Posisi: Kontrak

Deskripsi Pekerjaan:

Monitor kegiatan operasional driver dan pemeliharaan kendaraan.

Melakukan proses perpanjangan STNK dan pergantian plat nomor polisi kendaraan operasional.

Melakukan input biaya pemakaian bensin, biaya taxi dan melakukan pembayaran.

Menyiapkan surat jalan untuk kendaraan yang akan melakukan service berkala.

Memberikan biaya klaim operasional driver.

Persyaratan:

Lulusan D3 jurusan Administrasi, Keuangan, Akuntansi, atau setara.

Lulusan baru dipersilahkan untuk melamar, namun lebih diutamakan yang memiliki pengalaman di bagian service.

Memiliki SIM A dan mampu mengendarai kendaraan mobil.

Mampu mengoperasikan Microsoft Office.

Memiliki keahlian komunikasi yang baik.

Pendaftaran melalui email: HCDRecruitment@kao.co.id, dengan subjek: LI - Posisi Yang Dilamar (ukuran file maksimal 200kb, format pdf).

Kawan Lama Group

Kelompok unit bisnis multisektor yang masing-masing bergerak dalam enam pilar bisnis yaitu Comercial & Industrial, Consumer Retail, Food & Beverage, Property & Hospitality, Comercial Technology, serta Manufacturing & Engineering ini membuka peluang karier melalui program Management Trainee. Adapun detail lowongan pekerjaannya sebagai berikut:

Operation Management Trainee (OMT)

Gambaran Pekerjaan:

Operation Management Trainee (OMT) adalah program pengembangan khusus bagi talenta muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan analisa yang baik dan inovatif untuk dikembangkan sebagai pemimpin masa depan.

Kualifikasi:

Fresh graduate (maksimal 25 tahun)

Lulusan S1 dengan IPK minimal 3.00

Memiliki minat yang tinggi untuk memperluas jaringan sosial

Terbuka dan fleksibel dengan tempat kerja yang dinamis

Aktif dalam organisasi

Keahlian yang dibutuhkan :

Leadership

Komunikasi

Analytical Thinking

Batas akhir pendaftaran pada 31 Agustus 2024, melalui laman resmi https://karir.kawanlamagroup.com/.

