Viral karena Hampir Pingsan di IKN, Segini Kisaran Gaji Paskibraka

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah momen mengharukan dalam rangkaian upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) terekam kamera. Dalam video yang viral di media sosial tampak seorang petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang hampir pingsan, tetapi tetap bertahan.

Seorang anggota Paskibraka putri terlihat hampir terjatuh dan ditahan dua rekannya ketika kirab duplikat bendera sang merah putih dan teks proklamasi di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Berkat ketangguhannya tersebut, para personel petugas upacara banjir dukungan dan apresiasi dari warganet.

“Pasukan urutan ke dua setelah pasukan berbaju merah tampak akan pingsan, tetapi jiwa nasionalismenya tinggi sekali, kami bangga sekali,” kata @jjh1631 di kolom komentar video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Sabtu, 10 Agustus 2024. Lantas, berapa gaji Paskibraka?

Gaji Paskibraka sesuai Tingkatan

Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik bangsa yang bertugas mengibarkan atau menurunkan duplikat bendera pada upacara HUT RI dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Pendanaan program Paskibraka bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk program Paskibraka tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan urusan pemerintahan umum,” bunyi Pasal 22 ayat (3) Perpres tersebut.

Melansir dokumen elektronik Standar Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Tahun 2017, honor peserta paskibraka kabupaten sebesar Rp 50.000 per orang per hari, Rp 150.000 per orang per hari untuk peserta seleksi tingkat provinsi, dan Rp 250.000 per orang per hari untuk peserta seleksi nasional atau pemerintah pusat.

Adapun pada 2023, personel Paskibraka tingkat nasional menjalani pemusatan latihan selama kurang lebih 40 hari. Pelatihan tidak hanya mencakup kegiatan baris-berbaris, tetapi juga materi pembelajaran aktif, seperti pembinaan ideologi, pendidikan karakter, serta pemantapan nlai-nilai kebangsaan dan Pancasila.