Wingstop, HokBen, Burger King Tebar Promo Spesial HUT RI Agustus, Menu Mulai Rp 17.845

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah gerai makanan menawarkan promo spesial selama bulan Agustus dalam rangka merayakan HUT RI ke 79 pada 17 Agustus mendatang. Promo bervariasi mulai dari potongan harga atau diskon hingga penawaran harga spesial dengan angka tertentu.

Berikut beberapa promo yang Tempo rangkum dari kanal resmi masing-masing merchant:

Wingstop

Dalam memeriahkan HUT RI ke-79, Wingstop menawarkan menu spesial Merdeka dengan harga Rp 17.845. “Agustusan seru bareng Wingstop yuk! Bulan baru, penawaran spesial baru!” demikian yang disampaikan akun instagram resmi @wingstopid.

Promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2024 untuk pembelian dine-in dan take away. Berikut empat pilihan menu tersebut:

Merdeka 1: 3 Crunchy Wings + Rice

Merdeka 2: 4 Boneless + Rice

Merdeka 3: Cheesy Voodoo Fries + Coca Cola

Merdeka 4: Mushroom Fritters + Fries

Burger King

Selama Agustus, Burger King Indonesia menawarkan promo Edisi Pesta Merdeka. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Instagram resmi @burgerking.id, merchant ini memberikan promo menu pilihan dengan harga serba Rp 17.845.

Beberapa pilihan menu promo, antara lain:

1pc Ayam Spicy + Nasi

1pc Ayam Crispy + Nasi + Sambal Terasi + Kremes

1pc Ayam Crispy + Nasi

Cheese Whopper Jr.

Chicken Cheeseburger

Milo Float + Fries

2 King Fusion Cookies & Cream

Promo dari restoran cepat saji ini hanya berlaku hingga tanggal 18 Agustus 2024 dan belum termasuk PPn. Penawaran berlaku di seluruh outlet Burger King Indonesia, kecuali rest area dan beberapa lokasi BK Bali, serta berlaku Dine-In, Take Away, Drive Thru, dan BK App.

HokBen

Gerai makanan HokBen menghadirkan promo Happy Bundling selama Senin sampai Jumat hingga tanggal 23 Agustus 2024.

“Kamu bisa nikmati menu Happy Bundling untuk kamu pesan untuk berdua, bertiga & berempat. Harganya mulai 80ribuan aja lho,” demikian yang disampaikan instagram @hokben_id.

Paket bundling yang ditawarkan adalah:

Ber-2: Hoka Hemat 2 dan 3 + Beef Teriyaki + 2 Ocha seharga Rp 88.000 nett.

Ber-3: Beef Yakiniku + Chicken Teriyaki + Egg Chicken Roll + 3 pcs Ebi Korokke + 3 Nasi + 3 Ocha seharga Rp 115.000 nett.

Ber-4: Hoka Hemat 2 & 3 + 2 Simple Set Teriyaki + 4 Ocha + 2 Clear Soup seharga Rp 135.000 nett.

Penawaran bundling tersebut berlaku kelipatan, dan berlaku di seluruh gerai HokBen dan ojek online.

Selain itu, Hokben juga menawarkan promo Bundling Ramen hingga 31 Agustus, dimulai dari harga Rp 56 ribu. Promo ini khusus layanan dine-In (makan di tempat). Penawaran hanya berlaku untuk Ramen porsi Large.

