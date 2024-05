Gojek Luncurkan Penawaran Langganan Gojek Plus dengan Diskon hingga Rp 12 Ribu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek meluncurkan Gojek Plus sebagai perkembangan inovasi dari Go Plus untuk memfasilitasi pelanggan lebih berhemat.

"Gojek meluncurkan inovasi dan inisiatif, ingin menawarkan inovasi dan inisiatif sesuatu yang terjangkau dan hemat," kata VP of Regions Gojek, Gede Mandala di Habitate Jakarta, Kuningan Jakarta Selatan pada Selasa, 7 Mei 2024.

Gede mengatakan perbedaan dengan Go Plus dan Gojek Plus ini adalah varian diskon yang lebih meluas. "Ini adalah pengembangan dari Go Plus kalau dulu layanan untuk food saja, transportasi dan delivery sendiri. Sekarang Gojek Plus mencover semua layanan makanan, transport maupun logistiknya," ucapnya. Mencakup Go Mart dan Go Send juga.

Bagi pelanggan yang sudah berlangganan Go Plus otomatis akan beralih ke Gojek Plus. Gede menyebut layanan Gojek Plus bisa dipakai di seluruh Indonesia, kecuali untuk integrasi Go Transit hanya berlaku di Jabodetabek, Solo dan Yogyakarta saja.

Ia pun mengklaim program ini baik untuk pelanggan, perusahaan dan mitra pengemudi. "Setiap membeli program itu diharapkan ada transaksi, bonusnya, vouchernya berpotensi pendapatan kepada resto maupun pengemudi. Jadi sudah kami pikirkan tidak hanya menguntungkan pelanggan saja tapi berdampak positif untuk lainnya," katanya.

Inovasi itu dibenarkan sebagai strategi persaingan di dunia bisnis transportasi online. Gede mengatakan, meski persaingan ketat, tapi pasca pandemi Covid-19 usaha bidang transportasi online berkembang cukup pesat. Meski dia tidak memaparkan data, tapi dia mengklaim pemulihan pasca pandemi di dunia usahanya sudah berlangsung baik.

"Jadi memang persaingan di dunia transportasi sangat kompetitif. Namun, berita bagusnya untuk semua industri mengalami recovery yang baik," ujarnya.

Head of Marketing Food and Ads Gojek, Ignatius Satrio memaparkan 3 macam penawaran Gojek Plus yakni langganan 14 hari, 30 hari dan 90 hari.

Satrio mengatakan untuk biaya langganan 14 hari Rp 8.000 dengan keuntungan 140 voucher GoFood diskon hingga Rp 12.000, 60 voucher diskon GoRide, 60 voucher diskon GoCar dan 60 diskon GoTransit. Langganan 30 hari yakni Rp 11.000 dengan voucher diskon gofood 300 buah, 120 voucher GoRide, 120 voucher GoCar, 120 voucher GoTransit. Kemudian paket 90 hari biaya Rp 18.000 dengan diskon 900 voucher GoFood dan pilihan lainnya. Pembayaran dilkukan dengan GoPay.

Dia mengatakan pelanggan yang berlangganan dapat berhemat hingga puluhan juta rupiah.

"Kenapa inovasinya berlangganan bukan pemberian voucher, karena trend voucher sudah umum dan mayoritas orang mencari langganan untuk berhemat. Selain itu juga lebih baik untuk bisnis berkelanjutan kami," kata Satrio.

