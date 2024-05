Promo Libur Panjang, Ada Paket Burger King Rp 17.888 hingga Diskon 70 Ribu di Ichiban Sushi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masa libur panjang atau long weekend Kenaikan Isa Almasih hampir berakhir. Namun, tercatat sejumlah restoran makanan dan minuman yang menawarkan berbagai promo di hari ini, yakni Ahad, 12 Mei 2024. Beberapa restoran bahkan memasang periode promo hingga akhir Mei 2024.

Promo yang ditawarkan beraneka ragam, mulai dari harga spesial, hadiah untuk anggota baru, dan potongan harga. Berikut ini lima restoran yang menawarkan promo di libur panjang pekan ini.

1. Burger King

Rumah makan siap saji itu menawarkan promo Murah MEIriah dengan harga Rp 17.888 per menu. Promo itu berlaku sampai tanggal 31 Mei 2024 di seluruh toko Burger King atau BK. Namun, tidak berlaku di T3 Airport, rest area, dan beberapa lokasi BK di Bali.

Adapun menu yang bisa dibeli dengan promo tersebut, yakni 1 potong ayam sipcy/crispy plus nasi, 2 King Fusion Cookies and Cream, Milo Float plus kentang, Cheeseburger, Cheese Whopper Jr, Chicken Cheese Burger.

Pelanggan yang datang langsung ke restoran dapat menunjukkan pamflet promo yang diunggah di Instagram Burger King. Pelanggan dapat menunjukkannya ke kasir. Bisa juga dipesan melalui aplikasi BK.

Promo berlaku untuk pembelian makan di tempat atau dibawa pulang. Namun, pelanggan tidak bisa menggabungkan promo tersebut dengan promo lain. Harga Rp 17.888 per menu itu tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN.

2. Street Boba

Restoran minuman Street Boba memberikan promo Sweet Refreshment Week dengan potongan harga, jika membeli dua produk minuman sekaligus. Promo itu dimulai dari 12 - 22 Mei 2024.

Dua minuman yang harusnya dipatok seharga Rp 43 ribu kini bisa dibeli seharga Rp 32 ribu dengan promo. Namun, harga itu berbeda untuk daerah Sumatera hingga Bali. Harga di sana semula Rp 47 ribu, kini bisa dibeli seharga Rp 36 ribu dengan promo.

Adapun paket minuman yang bisa dipilih yakni, Shibuya Fresh Milk plus Hydro Mango, Hokkaido Choco plus Hydro Mango, Harajuku Milk Tea plus Hydro Mango.

Promo hanya bisa digunakan untuk pembelian secara offline, baik makan di tempat atau dibawa pulang. Berlaku kelipatan dan tidak terbatas selama persediaan masih ada.

3. Hokben

Rumah makan siap saji itu memberikan paket Happy Bundling dari 2 - 31 Mei 2024. Namun, promo hanya bisa digunakan setiap hari Senin hingga Jumat di semua layanan. Berlaku kelipatan dan untuk semua metode pembayaran di HokBen.

Adapun paket yang ditawarkan yakni, paket berdua berisi Hoka Hemat 2 dan 3, Beef Teriyaki, dan 2 Ocha seharga Rp 88 ribu dari harga awal Rp 118 ribu. Paket bertiga berisi Beef Yakiniku, Chicken Teriyaki, Egg Chicken Roll, 3 potong Ebi Creamy Korokke termasuk 3 nasi seharga Rp 115 ribu dari harga awal Rp 162.500.

Paket berempat berisi Hoka Hemat 2 dan 3, 2 Simple Set Teriyaki, 4 Ocha, 2 Clear Soup seharga Rp 135 ribu dari harga awal Rp 198 ribu. Promo berlaku untuk dimakan di tempat dan dibawa pulang. Pemesanan juga dapat dilakukan melalui GoFood, Shopee Food, Grab Food.

4. Ichiban Sushi

Restoran makanan itu memberikan promo Hebat Kuy dengan diskon sampai Rp 70 ribu. Promo berlaku itu sampai 31 Mei 2024, bisa makan di tempat atau dibawa pulang.

Adapun promo yang diberikan untuk 3 pilihan paket. Pertama, Kuy Mix seharga Rp 150 ribu. Paket itu berisi Dori Mentai Roll, Gyuniku Teriyaki Ramen, Chicken Katsu Spicy Cheese Roll, Tori Teriyaki Ramen, 4 Miso Soup, Gyoza, dan 4 Orange Juice.

Kedua, Kuy Sushi seharga Rp 150 ribu. Paket itu berisi Katsu Roll, Chicken Katsu Spicy Cheese Roll, California Roll, Fish Cake Roll, 4 Miso Soup, Gyoza, 4 Orange Juice.

Ketiga, Kuy Ramen seharga Rp 150 ribu. Paket ituberisi Gyukara Ramen Tori Paitan, Gyuniku Teriyaki Ramen, Tori Teriyaki Ramen, Tori Abura Ramen, 2 Crispy Crab Stick, Gyoza, 4 Orange Juice.

Harga promo itu berlaku saat hari kerja atau weekday. Harga tidak termasuk biaya pajak dan layanan. Promo itu bisa dinikmati di Ichiban Sushi Express terdekat.

5. Starbucks

Restoran minuman itu memberi Reward berupa beli 1 gratis 1 minuman handcraft ukuran tall untuk pembelian makan di tempat. Caranya dengan menghubungkan akun Starbuck di GrabFood.

Untuk menghubungkan akun, pelanggan dapat membuka aplikasi Grab, pilih Food. Lalu pilih restoran Starbuck dan pilih menu yang diinginkan. Pilih keranjang dan tambahkan akun sebagai anggota atau memberships.

Setelah akun berhasil terhubung, selesaikan pemesanan dengan klik pemesanan tempat atau place order. Semua promosi Starbucks Rewards akan ditambahkan ke dalam akun.

Promo itu hanya berlaku 1 kali untuk satu akun member baru di GrabFood. Masa berlaku 3 kali 24 jam setelah promo didapatkan. Penukaran dapat dilakukan di gerai Starbucks secara langsung. Dan tidak dapat digabung dengan promo lain.

Selain itu, Starbucks juga memberi tambahan hadiah berupa potongan harga Rp 20 ribu setelah pembelian di GrabFood seharga minimal Rp 100 ribu, tidak berlaku kelipatan. Total pembelian sudah termasuk diskon (jika ada), dan tidak termasuk delivery fee atau biaya lain.

Tambahan hadiah itu berlaku setiap tanggal 23 hingga akhir bulan setiap bulannya. Berlaku 7 kali 24 jam sejak didapatkan. Dan tidak dapat digabung dengan promosi lain.

Hari ini, Starbucks juga menawarkan promo Buy 2 Get 3 hingga 31 Juli 2024. Promo itu hanya bisa digunakan dengan metode pembayaran Qris via myBCA atau BCA mobile atau Sakuku.

Adapun menu yang ditawarkan yakni Iced Shaken Hibiscus Tea Lemonade, Iced Choco Malty Delight Latte, Iced Green Tea Latte.

