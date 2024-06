Promo HokBen, Yoshinoya, dan Pepper Lunch Akhir Juni 2024: Beli 2 Gratis 1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga jaringan restoran makanan cepat saji, HokBen, Yoshinoya Indonesia, dan Pepper Lunch Indonesia bersaing dalam menawarkan promo potongan harga atau diskon hingga tebus paket makanan murah selama akhir Juni 2024. Promo berlaku dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing merchant.

Daftar Promo HokBen Terbaru

Dilansir dari unggahan akun Instagram @hokben_id, berikut deretan promo menarik di HokBen yang berlaku hingga 30 Juni 2024:

1. Bundling Ramen

- Khusus layanan makan di tempat (dine-in).

- Hanya berlaku untuk Ramen Large.

- Hokkaido Miso + Fried Chikuwa Cheese 2 pcs + Ocha: Rp 56.000.

- Tori Paitan + Fried Chikuwa Cheese 2 pcs + Ocha: Rp 56.000.

- Spicy + Fried Chikuwa Cheese 2 pcs + Ocha: Rp 58.000.

- Wafu Shoyu + Fried Chikuwa Cheese 2 pcs + Ocha: Rp 56.000.

- Wafu Curry + Fried Chikuwa Cheese 2 pcs + Ocha: Rp 65.000.

2. Promo Summer Day

- Khusus dine-in.

- Hanya berlaku di gerai tertentu.

- Beli 2 Es Ogura, gratis 1 Ice Cream Vanilla: Rp 28.000.

3. Tempel Stiker Drive Thru

- Beli minimal Rp 110.000, gratis Shumay Furai 3 pcs.

- Special Ramen

- Hanya berlaku untuk layanan dine-in, bawa pulang (take away), dan drive thru.

- Berlaku nasional, kecuali di Bandung.

- Beli 2 Spicy Ramen Large, gratis 1 Wafu Curry Ramen.

Daftar Promo Yoshinoya Indonesia Terbaru

Dikutip dari akun Instagram @yoshinoyaid, berikut beberapa promo yang ditawarkan Yoshinoya Indonesia selama akhir Juni 2024:

1. Promo GrabFood Dine-in Deals Diskon 40%

- 1 Tori Don + Ocha: Rp 32.000.

- Periode 17-23 Juni 2024.

- Berlaku untuk varian Egg Mayo, Red HOT Chili, atau Black Pepper.

2. Kombinasi Tepat & Hemat

- 1 HOT Deal Paket (H/O/T) dan 1 Cup Brown Sugar Coffee Milk: Rp 43.000.

- Hanya berlaku untuk pemesanan via GoFood, GrabFood, atau Shopee Food.

3. Gratis Voucher 30 RB

- Setiap pembelian minimum Rp 150.000.

- Periode hingga 30 Juni 2024.

- Penukaran hanya berlaku Senin sampai Jumat.

- Promo tidak dapat digabung dengan promo lainnya.

- Tidak berlaku di gerai Dufan dan bandara.

Daftar Promo Pepper Lunch Indonesia Terbaru

Dirangkum dari unggahan akun Instagram @pepperlunchid, berikut beberapa promo diskon di Pepper Lunch Indonesia selama Juni 2024:

1. Boga App, Hemat Banyak!

- Khusus pengguna baru Boga App.

- Beli Chicken Pepper Rice + Beef Pepper Rice seharga Rp 37 ribuan per menu.

- Harga belum termasuk ongkos kirim dan platform fee.

2. Juni Pesta Cashback!

- Hanya untuk pembayaran dengan OVO.

- Diskon 10 persen dan cashback hingga 30.000 OVO Points untuk pembelian minimum Rp 180.000 (periode 1-24 Juni 2024).

- Payday diskon 25 persen dan cashback hingga 30.000 OVO Points untuk minimal transaksi Rp 120.000 (periode 25-30 Juni 2024).

- Dapat digabung dengan promo lain, kecuali promo bank.

MELYNDA DWI PUSPITA

