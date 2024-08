Hambur Anggaran untuk Perayaan Upacara 17 Agustus di IKN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana upacara 17 Agustus tahun ini di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Pengibaran bendera Merah Putih di IKN akan diikuti secara hibrida di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara 17 Agustus pertama di IKN bakal dipimpin Presiden Jokowi dengan didampingi presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara upacara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Karena tidak semua fasilitas penunjang sudah siap, penyelenggara terpaksa melakukan berbagai 'akrobat' untuk mempersiapkannya. Anggaran besar pun disebut digelontorkan guna menyukseskan acara tersebut.

Pratikno akui perayaan HUT RI ke-79 di IKN dan Jakarta bikin anggaran membengkak

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa anggaran perayaan HUT RI ke-79 lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab perayaan digelar di dua tempat, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta.

“Ya, karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya,” kata Pratikno usai rapat di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Pratikno tidak memberikan rincian anggaran berlebih yang dia maksud. Namun, dia menegaskan bahwa jumlahnya, “tidak signifikan.” Tempo belum bisa memastikan besaran anggaran HUT RI setiap tahunnya.

Pemerintah sewa 1.000 unit kendaraan roda empat

Kemensetneg menyewa sekitar 1.000 unit kendaraan roda empat atau mobil untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) pada perayaan HUT RI ke-79 di IKN.

"Kami dan Kemensetneg tanda tangani nota kesepahaman pengadaan 1.000 unit mobil untuk perayaan kemerdekaan," ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, Ahad, 4 Agustus 2024.

Dia mengatakan permintaan pengadaan mobil itu sudah dibayar uang muka 50 persen dari nilai kontrak. Namun, karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah itu, DPD Asperda Kaltim berkoordinasi dengan DPP Asperda Indonesia untuk mendapatkan dukungan sejumlah unit mobil untuk dikirimkan ke Kalimantan Timur.

"Unit mobil didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu, dan diperjalanan menuju Kaltim," jelasnya.

Mendatangkan unit mobil dari luar daerah Kalimantan Timur ada biaya pengiriman untuk satu unit mobil mencapai Rp13 juta, lanjut dia, sehingga membuat harga sewa mobil melonjak 100 persen dari harga pasaran

Damun menyebut sejak memasuki Agustus 2024, harga sewa mobil normal untuk Fortuner yang sebelumnya hanya sekitar Rp2,5 juta per hari saat ini menjadi Rp5 juta per hari, kemudian Hi-Ace Rp3,5 juta per menjadi Rp15 juta per hari.

"Bahkan untuk Alphard yang biasanya Rp7 juta per hari naik cukup signifikan menjadi Rp25 juta per hari," demikian Damun Kiswanto.

Tarif hotel dan sewa mobil untuk Upacara 17 Agustus di IKN melonjak

Selain sewa mobil, tarif hotel untuk keperluan undangan yang menghadiri Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, 17 Agustus 2024, juga relatif menjadi lebih mahal. Berdasarkan laporan Antara, tarif Swissotel IKN terendah berkisar antara Rp4,8 juta hingga Rp8 jutaan per malam. Sedangkan tarif sewa untuk fasilitas presidential berkisar di angka Rp20 juta per malam. Swissotel IKN merupakan hotel bintang 5 dan saat ini merupakan satu-satunya hotel di IKN.

"Total kamar berjumlah 191 unit. Semuanya sudah di-booking Setneg, hampir rata-rata tamunya pejabat negara," kata General Manager Swissotel Nusantara Aldo P Situmorang.