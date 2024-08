Hari Ini Jokowi Akan Resmikan Pabrik Anoda Baterai Litium di Kendal, Berapa Kapasitas Produksinya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu, 7 Agustus 2024, akan meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah.

Adapun nilai investasi tahap 1 pada pabrik yang sudah terealisasi sebesar US$ 478 juta atau berkisar Rp 7,7 triliun (asumsi Rp 16.129,2 per dolar AS). Kapasitas produksi bahan anoda baterai pada pabrik itu adalah 80 ribu ton per tahun.

Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden menginformasikan bahwa Presiden Jokowi dan rombongan berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

Kepala Negara dan rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.30 WIB. Adapun Presiden dan rombongan diperkirakan tiba di Pangkalan TNI Utama AD Ahmad Yani, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sekitar pukul 08.20 WIB.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana, menjelaskan, Presiden dan rombongan dari Kota Semarang akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kendal dengan menggunakan mobil.

"Beliau akan ke Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Kendal untuk meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material," ujar Yusuf, seperti dikutip dari Antara.

BTR telah merampungkan pabrik tahap pertama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dalam waktu 10 bulan dan saat ini menjadi pabrik anoda terbesar di dunia. Bila tahap pertama dan kedua pembangunan pabrik ini rampung, Indonesia digadang-dagang bakal menjadi produsen bahan anoda baterai litium-ion terbesar kedua di dunia dengan total produksi 160.000 ton.

Nantinya, setelah meresmikan pabrik tersebut, Presiden akan bertolak kembali menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI Utama AD Ahmad Yani, Kota Semarang.

Dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Tengah ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

Sementara itu, tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta yaitu Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo.

