Tinjau Pasar Lawang Agung di Musi Rawas, Jokowi Sebut Harga Kebutuhan Pokok Stabil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Lawang Agung, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis, 30 Mei 2024. Jokowi menyebut harga di pasar tersebut stabil.

Ia menyebut harga cabai rawit terpantau di Rp55 ribu per kilogram, cabai hijau dan cabai merah Rp50 ribu per kilogram, bawang putih Rp40 ribu per kilogram dan bawang merah Rp45 ribu per kilogram. "Harganya baik," ujar Jokowi, dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden.

Peninjauan Jokowi ke pasar tradisional disebut komitmen kepala negara untuk memantau langsung kondisi ekonomi di daerah. Apalagi pasar tradisional menjadi barometer ekonomi kerakyatan. Dalam kunjunganya kali ini, Jokowi juga membeli keripik ubi hasil produksi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM.

Penjual keripik tersebut, Oka Evrita mengatakan dagangannya diapresiasi Jokowi. Ia mengatakan eks Gubernur Jakarta itu menilai kemasan kripiknya sudah bagus. Tak cuma itu, Oka mengaku Jokowi membayar lebih untuk dagangan yang dibeli.

"(Presiden) beli empat, tadi dikasih Rp500 ribu. Harganya cuma ini Rp35 (ribu), rendangnya Rp100 (ribu), kalau ikan asin peda cuma Rp40 ribu," kata dia.

Jokowi memiliki sejumlah agenda dalam kunjungan kerjanya ke Musi Rawas, Sumatera Selatan hari ini. Sebelum meninjau Pasar Lawang Agung, Jokowi lebih dulu meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit. Ia mengecek kecukupan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan medis di fasilitas kesehatan tersebut.

"Saya senang masuk ke RSUD Musi Rawas Utara karena SDM, dokter, spesialis bagus, lengkap," ujarnya. Sejumlah peralatan mulai dari peralatan operasi hingga CT scan tersedia di sana.

Kendati begitu, Jokowi menyoroti masalah penting yang dihadapi rumah sakit ini yaitu pasokan listrik yang kurang memadai. Melihat kondisi itu, Jokowi pun menelepon Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. "Tadi langsung saya telepon Dirut PLN untuk menyelesaikan secepat-cepatnya," ujar dia.

Pilihan Editor: Benarkah Harga BBM Akan Naik per 1 Juni 2024? Ini Kata Jokowi hingga Pertamina