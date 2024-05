Chandra Asri Raih Pendapatan Bersih US$ 472 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Chandra Asri Pacific Tbk. (Chandra Asri Group) meraih pendapatan bersih US$ 472 juta per kuartal I 2024 yang diperoleh dari bisnis kimia dan infrastruktur, masing-masing sebesar US$ 447 juta dan US$ 24,7 juta.

Perseroan juga mencapai EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) posisi sebesar US$ 1,1 juta pada kuartal I 2024.

"Chandra Asri Group juga mencatat liquidity pool yang kuat per 31 Maret 2024 dengan total liquidity pool sebesar US$ 2,38 miliar, yang terdiri dari kas dan setara kas sebesar US$ 1.030 juta, surat berharga senilai US$ 1.121 juta, dan fasilitas committed revolving credit yang tersedia sebesar US$ 226 juta," kata Direktur Chandra Asri Group Suryandi dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024.

Selama kuartal I 2024, perseroan berhasil menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan praktik tata kelola yang kuat.

Chandra Asri Group memperoleh pencapaian signifikan disebabkan adanya rencana pembangunan Chlor-Alkali dan Ethylene Dichloride berskala dunia melalui penandantanganan kontrak offtake garam berdurasi tiga tahun dengan opsi perpanjangan untuk tiga tahun berikutnya dengan BCI Minerals Ltd.

