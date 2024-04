Laba Bersih Citi Indonesia Melonjak 82 Persen jadi Rp 2,5 Triliun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menyatakan laba bersih perseroan sepanjang tahun 2023 lalu melonjak hingga 82 persen dibandingkan tahun 2022. “Citibank Indonesia membukukan laba bersih sebesar Rp 2,5 triliun,” katanya dalam konferensi pers Pemaparan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Citi Indonesia Tahun 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta pada Selasa, 2 April 2024.

Salah satu faktor utamanya karena meningkatnya pendapatan bunga bersih di lini bisnis institutional banking dan pendapatan non-operasional lainnya. Batara menjelaskan, peningkatan laba bersih memberikan kontribusi pada peningkatan Return on Asset (ROA) sebesar 3,27 persen dan Return on Equity (ROE) sebesar 14,14 persen dibanding tahun 2022.

Sedangkan Rasio Rasio Liquidity Coverage (LCR) dan Rasio Net Stable Funding (NSFR) Citi Indonesia tetap kuat di atas ketentuan minimum yakni, 267 persen dan 126 persen. Lalu, rasio kewajiban penyediaan modal (KPMM) perusahaan meningkat 37,85 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 27,51 persen.

Menurut Batara, tahun 2023 menjadi tahun bersejarah bagi Citi Indonesia. Sebab penjualan bisnis consumer banking Citi di Indonesia memungkinkan perusahaan untuk lebih berfokus menjadi mitra perbankan bagi lembaga-lembaga dengan kebutuhan lintas negara.

Meski begitu, Ia menyebut Indonesia tetap menjadi pasar penting bagi Citi. “Ke depannya, kami akan terus memanfaatkan jaringan global kami yang luas untuk mendukung perkembangan sektor keuangan di Tanah Air,” kata dia.

Usai penjualan bisnis consumer banking di Indonesia, Citi berkomitmen melalui bisnis perbankan institusional yang meliputi lini bisnis perbankan korporat, perbankan komersial, markets, treasury and trade solutions dan layanan sekuritas.

Dalam kesempatan itu, Batara juga membeberkan sejumlah penghargaan yang diterima Citi Indonesia sepanjang tahun 2023 seperti Best Bank for Sustainable Finance, Best Bond Adviser, Best Social Loan dan Digital Bank of The Year dari Majalah The Asset. Ada juga penghargaan di bidang Sumber Daya Manusia dan penghargaan dari sejumlah media di Tanah Air.

