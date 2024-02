Sidak Menjelang Ramadhan, KPPU: Harga Cabai Naik 172 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan inspeksi mendadak atau Sidak Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Pasar Tradisional Cihapit Bandung dan Griya Pahlawan Bandung. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi permainan harga dan pasokan. Dalam Sidak tersebut, ditemukan gejolak harga pada sejumlah komoditas pangan.

Kenaikan harga paling tinggi terjadi pada cabai merah keriting. Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan harga eceran tertinggi (HET) cabai merah keriting adalah Rp 55.000 per kilogram, namun di pasaran ditemukan harganya sebesar Rp 150.000 per kilogram. "Naik sebesar 172,73 persen, jauh di atas yang ditentukan Pemerintah," ucapnya dalam keterangan tertulis pada Ahad, 11 Februari 2024.

Adapun sidak ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya permainan harga dan penahanan pasokan oleh pelaku usaha tertentu, serta stabilitas harga pangan di Jawa Barat menjelang Ramadhan. Selain cabai merah keriting, kenaikan harga terjadi pada gula konsumsi dan beras.

KPPU mencatat harga beras premium secara rata-rata naik sebesar 21,58 persen menjadi Rp 16.900 per kilogram. Padahal HET beras premium sebesar Rp 13.900 per kilogram. Sedangkan beras medium naik 28,44 persen dari HET sebesar Rp 10.900 per kilogram menjadi Rp 14.000 per kilogram.

Berdasarkan Peraturan Bapanas Nomor 17 Tahun 2023, HET gula konsumsi untuk wilayah Jawa sebesar Rp 16.000 per kilogram. Namun, KPPU menemukan saat ini di Bandung, rata-rata harga gula konsumsi jauh di atas HET yaitu sebesar Rp 18.000 per kilogram atau naik sebesar 11,11 persen.

Komoditas daging ayam juga mengalami kenaikan harga sebesar 8,84 persen menjadi Rp 40.000 per kilogram. Angka ini semakin jauh dari HET daging ayam yaitu Rp 36.750 per kilogram. Harga telur ayam juga mengalami sedikit kenaikan dalam kurun waktu yang sama yakni dari harga Rp 27.200 per kilogram, naik menjadi Rp 28.500 per kilogram atau naik sebesar 5,26 persen.

Harga komoditas cabai merah pun, tutur Fansrullah, naik menjadi rata-rata sebesar 33,06 persen dengan rentang harga per kilogramnya Rp 55.000-Rp 82.160. "Dengan demikian, cabai merah keriting terpantau mengalami kenaikan yang paling signifikan menjelang Ramadhan," ucapnya.

Sebagai informasi, sejak akhir tahun lalu terdapat beberapa komoditas pangan yang terus mengalami kenaikan harga dan berada di atas HET yang ditetapkan Pemerintah. Menurut data perkembangan harga pangan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, sejak Desember 2023 hingga Februari 2024, harga beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan di wilayah Jawa Barat.

