Promo Gajian di Yoshinoya, Pepper Lunch, dan HokBen: Diskon 50 Persen hingga Beli 1 Gratis 1

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah merchant makanan menawarkan ragam promo di pekan terakhir April 2024. Ada yang menawarkan promo hari gajian atau payday seperti restoran Yoshinoya, promo spesial Hari Kartini yang dilakukan oleh Pepper Lunch, hingga promo perayaan ulang tahun oleh HokBen.

Tempo merangkum beberapa restoran yang menawarkan promo menarik untuk dimanfaatkan pembeli. Berikut daftarnya.

1. Yoshinoya

Restoran yang menyajikan makanan khas Jepang ini memberikan promo payday dengan diskon 50 persen. Dilansir dari akun Instagramnya, potongan setengah harga itu bisa didapatkan mulai 24 sampai 30 April 2024.

Pembeli diharuskan membeli menu Double Beef Bowl minimal dua kali untuk mengklaim diskon 50 persen itu. Adapun promo ini berlaku untuk varian original, yakiniku, dan black pepper. Promo berlaku untuk pembelian dine in, take away, maupun delivery.

Selain itu, Yoshinoya juga menawarkan promo khusus pembeli daring lewat aplikasi GrabFood. Pembeli bisa mendapatkan diskon 50 persen untuk menu Beef Bowl dan Ocha setelah membeli voucher diskon di GrabFood.

voucher diskon ini hanya bisa dipakai di toko yang sama dengsn pembelian voucher, pada pukul 14.00 sampai 17.00 tiap harinya. Promo diskon ini berlaku hingga 30 April 2024.

2. Pepper Lunch

Untuk memperingati Hari Kartini, restoran Pepper Lunch menawarkan promo menarik untuk pembeli yang memiliki unsur nama Kar, Ti, dan Ni. Contohnya, pembeli dengan nama KARina, TaNIa, atau MarTIn berkesempatan mendapatkan promo beli satu gratis satu.

Promo beli satu gratis satu ini bisa diklaim untuk pembelian menu premium steak apa pun, dan gratis Chicken Pepper Rice with Egg. Promo berlaku hingga 30 April 2024.

Selain itu, Pepper Lunch juga menawarkan promo kepada pembeli yang memiliki satu huruf serupa dengan Kartini. Misalnya "baRno" atau "Kania".

3. HokBen

Restoran bento ini memberikan promo dalam rangka perayaan ulang tahun ke-39. HokBen menawarkan aneka promo menarik serba 39. Untuk pembelian lewat aplikasi GoFood, menu Chicken Teriyaki+Nasi+Tehbotol kotak atau Chicken Katsu+Nasi+Tehbotol kotak hanya dibanderol Rp 39 ribu, dari harga normal Rp 58 ribu.

Selain itu, untuk pembelian di aplikasi GrabFood, pembeli bisa mendapatkan 2 Hoka Hemat hanya dengan Rp 39 ribu, dari harga normal Rp 60 ribu. Promo berlaku hingga 30 April 2024.

Aneka promo menarik lainnya dari HokBen dalam perayaan ulang tahun ke-39, pembeli yang menukarkan struk belanja dari Alfamart atau Alfamidi, dan Indomaret tiap transaksi Tehbotol Sosro atau Fruit Tea minimal Rp15 ribu, bisa mengklaim harga khusus untuk menu Simple Set Teriyaki+Tehbotol Sosro seharga Rp 39 ribu, dari harga normal Rp 51 ribu.

Selain itu, untuk pembelian satu porsi HokBen Fried Chicken+Nasi, pembeli bisa mendapatkan harga spesial untuk menu Nestea, hanya dengan Rp 3,9 ribu. Promo ini berlaku hingga 17 Mei 2024.

