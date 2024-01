Prabowo Puji Keberhasilan Jokowi, dari Menjaga Inflasi hingga Pertumbuhan Ekonomi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali memuji keberhasilan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam bidang ekonomi. Hal tersebut dia sampaikan di acara Dialog Capres bersama Kadin di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024.

Prabowo mengklaim bahwa inflasi Indonesia adalah yang terendah dalam sekian dasawarsa. "Inflasi kita terendah dalam beberapa dasawarsa. Harus kita jujur, kita akui," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada di titik yang sangat menjanjikan. Sebab, menurut dia, kondisi ekonomi negara sebesar Indonesia sangat baik. Dia pun mengklaim inflasi Indonesia terkendali dan pertumbuhan ekonominya menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

"Kita punya ekspor bagus, kita punya cadangan ada. Pernah cadangan kita sangat sedikit, sekarang lumayan," ucapnya. Menurut dia, semua hal itu merupakan indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia dalam kondisi yang baik.

Kendati demikian, ia mengakui pertumbuhannya belum memuaskan. Tetapi dia meyakini kondisi saat bisa lebih baik lagi dengan pondasi yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.

Karena itu, Prabowo juga memuji kinerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dia menilai Jokowi sebagai pemimpin yang berhasil mengelola ekonomi, negara, dan perdamaian. "Liat di televisi perang di Ukraina, di Gaza, di Sudan, you name it, di Myanmar tetangga kita. Kita harus bersyukur," ujar Prabowo.

Menurutnya, warisan nenek moyang dan pendiri bangsa Indonesia seperti Pancasila, ide bhineka tunggal ika, politik bebas aktif, dan non blok, merupakan modal bagi Indonesia. Ia menuturkan Indonesia kini berada di titik persimpangan. Sehingga apabila mau maju menuju Indonesia Emas, pemerintah harus sungguh-sungguh pada satu program.

Program yang ia maksud adalah pembangunan yang dikerjakan dalam pemerintahan Jokowi. "Saya dengan koalisi Indonesia maju, Prabowo-Gibran tidak malu-malu kami adalah tim yang ingin melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

