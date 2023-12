Terkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 22 Desember 2023 dimulai dengan Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti sumber pembiayaan program makan siang gratis plus susu yang disebut membutuhkan biaya hingga Rp 400 triliun.

Kemudian informasi mengenai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan nasib aset negara di Jakarta yang akan ditinggalkan seiring pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.

Selain itu berita tentang link live streaming debat cawapres atau calon wakil presiden yang pertama di kanal YouTube Tempo.co. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Butuh Rp 400 T, Ekonom: Bisa Kalau Dipajakin Semua

Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti sumber pembiayaan program makan siang gratis plus susu yang disebut membutuhkan biaya hingga Rp 400 triliun.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menjelaskan pembiayaan program makan siang dan susu gratis itu didapatkan dengan meningkatkan penerimaan dana dari kasus hukun yang sudah inkracht, merombak sistem penerimaan negara, dan digitalisasi sektor ekstraktif.

Nailul menyebut biaya sebesar Rp 400 triliun untuk program makan siang dan susu gratis ini memang dapat diwujudkan dengan peningkatan penerimaan negara.

"Kalau mau dipajakin semua tentu saja bisa sampai itu Rp 400 triliun, naikin tarif PPN, kenaikan PPN ke semua barang termasuk sembako, dan lain sebagainya," ujar Nailul kepada Tempo pada Jumat, 22 Desember 2023.

