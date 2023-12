Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Butuh Rp 400 Triliun, dari Mana Uangnya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjelaskan sumber pembiayaan program makan siang dan susu gratis yang disebut membutuhkan biaya hingga Rp 400 triliun.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Mulya Amri menyebut, Prabowo-Gibran telah menyiapkan sejumlah strategi untuk membiayai program makan siang dan susu gratis.

"Kita harus tingkatkan penerimaan yang belum optimal diterima oleh negara. Kalau kita hanya berpikir dengan referensi APBN yang sekarang, maka kita akan terbelenggu sendiri. Kita harus berpikir out of the box," ujar Mulya Amri dalam keterangannya kepada Tempo yang dikutip pada Jumat, 22 Desember 2023.

Ia menjelaskan, dana untuk membiayai program makan siang dan susu gratis itu tidak terbatas hanya dari sumber anggaran yang tersedia selama ini. "Pertanyaannya, bagaimana kita bisa dapat dananya dari sumber baru atau sumber yang belum optimal? Bukan bagaimana kita mengalihkan dari pos anggaran yang lain," katanya.

Oleh sebab itu, salah satu yang akan dilakukan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan penerimaan yaitu dengan membentuk Badan Penerimaan Negara. Tujuannya, kata Mulya, agar penerimaan negara serius ditangani. "Sumber-sumber yang belum optimal didapat, kita gali terus."

Mulya menyebut, sumber pembiayaan lain yaitu hilirisasi. "Bayangkan produk-produk SDA mentah yang selama ini kita ekspor, kalau kita olah di Indonesia, nilai tambahnya berapa kali lipat. Itu semua jadi sumber pendapatan negara. Ekonomi naik, uang yang didapat dari pajak penghasilan badan meningkat. Kalau belum bisa melakukan hilirisasi, ada peningkatan pajak ekspor untuk produk yang belum diolah," ucap Mulya.

Selain itu, Prabowo-Gibran juga berencana meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai sektor, seperti perikanan. "Karena kita ingin mengembangkan ekonomi biru berbasis maritim. Ini semua sumber-sumber ekonomi baru yang bukan business as usual. Dengan berpikir out of the box, penerimaan negara bisa ditingkatkan secara signifikan," katanya.

Program makan siang gratis untuk anak sekolah, dan bantuan gizi serentak untuk anak dan ibu hamil merupakan program yang masuk dalam janji kampanye pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Mereka berjanji akan menjalankan program tersebut jika menjadi pemenang Pilpres 2024.

TKN Prabowo-Gibran secara resmi meluncurkan program makan siang gratis untuk anak sekolah, dan bantuan gizi serentak untuk anak dan ibu hamil sejak hari pertama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Selasa, 28 November 2023.

YOHANES MAHARSO | HAN REVANDA PUTRA

