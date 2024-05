Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 7 Mei 2024 dimulai dari Bea Cukai menanggapi sebuah unggahan video Tiktok oleh akun @errerfranciz yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta menjadi perbincangan warganet beberapa hari ini.

Disusul, Sepatu Bata menutup pabrik sepatunya di Purwakarta, Jawa Barat, diduga karena kalah bersaing. Akibat penutupan ini, 223 karyawan di-PHK. Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik Sepatu Bata ini karena pertimbangan perusahaan yang harus melakukan efisiensi atau kalah bersaing dengan produk baru.

Selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 9 Jember menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan kedatangan KA Pandalungan di Stasiun Jember, Selasa, 7 Mei 2024 akibat ditemper mobil di Desa Patuguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan.

Berikutnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 2 Bandung menyediakan kereta tambahan untuk libur cuti bersama akhir pekan ini.

Terakhir, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek meluncurkan Gojek Plus sebagai perkembangan inovasi dari Go Plus untuk memfasilitasi pelanggan lebih berhemat.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

