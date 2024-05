Cara Berlangganan Starlink dan Harga Paket Internetnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi milik Elon Musk, Starlink, mulai menawarkan layanan internet kepada masyarakat di Indonesia.

Meskipun kerja sama secara resmi belum diumumkan pemerintah, informasi paket berlangganan internet Starlink sudah bisa diakses di lamannya.

“Starlink untuk rumah. Internet berkecepatan tinggi yang andal, di mana pun Anda tinggal,” tulis Starlink melalui situs resminya, seperti dikutip Tempo, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Berikut ini uraian mengenai cara berlangganan Starlink dan daftar harga paket internetnya.

Cara Berlangganan Starlink

Untuk berlangganan paket internet Starlink, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

Kunjungi situs Starlink melalui tautan ( link ) https://www.starlink.com/id/residential . Gulir layar hingga menemukan tombol ‘Lihat Semua Paket’, lalu tekan. Pilih jenis paket layanan internet yang diinginkan. Tekan tombol ‘Pesan Sekarang’. Ikuti instruksi termasuk masukkan alamat layanan. Lengkapi informasi kontak dan alamat pengiriman. Konfirmasi alamat pengiriman dan lakukan pembayaran.

Harga Paket Internet Starlink

Harga layanan internet yang ditawarkan Starlink bervariasi. Untuk Paket Standar Residensial yang menyasar penggunaan rumah tangga dijual dengan harga Rp750.000 per bulan tanpa batas kuota. Jumlah tersebut belum termasuk biaya perangkat keras sebesar Rp7.800.000.

Ada pula dua paket layanan personal Starlink lainnya, yaitu Paket Jelajah dan Paket Kapal. Paket Jelajah ditujukan untuk RV, pengguna nomaden, atau tinggal di karavan.

Paket internet itu diklaim memiliki beberapa fitur utama, meliputi kuota mobile tanpa batas di pedalaman dan mempunyai kecepatan lebih dari 10 mph (kpj) dalam kondisi bergerak.

Paket Jelajah dijual dengan harga Rp990.000 per bulan untuk wilayah regional dan Rp6.995.480 per bulan untuk wilayah global. Sedangkan perangkat keras yang direkomendasikan untuk Paket Jelajah adalah perangkat standar teraktuasi dengan harga Rp7.800.000.

Selanjutnya, Paket Kapal diklaim cocok untuk penggunaan di wilayah maritim, tanggap darurat, dan bisnis karena memiliki kuota global mobile tanpa batas di pedalaman.

Harga Paket Kapal sebesar Rp4.345.000 per bulan untuk prioritas mobile 50 GB, Rp17.160.000 per bulan untuk prioritas mobile 1 TB, dan Rp86.130.000 per bulan untuk prioritas mobile 5 TB.

Adapun perangkat keras yang direkomendasikan untuk penggunaan Paket Kapal Starlink adalah perangkat performa tinggi flat dengan harga Rp43.721.590.

Paket internet termahal untuk kategori personal mempunyai beberapa fitur utama, yaitu semua fitur mobile, cocok untuk penggunaan pelayaran atau bepergian, dan dukungan prioritas jaringan.

Starlink juga menyediakan paket layanan khusus bisnis, meliputi Paket Lokasi Tetap, Paket Mobilitas Darat, dan Paket Maritim. Paket Lokasi Tetap ditujukan kepada bisnis dan pengguna dengan pemakaian internet tinggi.

Paket layanan bulanan yang ditawarkan Paket Lokasi Tetap mencakup kuota standar tanpa batas dan prioritas 40 GB seharga Rp1.100.000, prioritas 1 TB sebesar Rp3.025.000, prioritas 2 TB sebesar Rp6.116.000, serta prioritas 6 TB sebesar Rp12.320.000. Perangkat keras yang direkomendasikan untuk Paket Lokasi Tetap adalah perangkat standar teraktuasi dengan harga Rp7.800.000.

Kemudian, Paket Mobilitas Darat menargetkan pengguna di kawasan maritim, tanggap darurat, dan bisnis mobile, karena memiliki fitur semua layanan global dengan dukungan prioritas jaringan. Paket Mobilitas Darat untuk prioritas mobile 50 GB dijual dengan harga Rp4.345.000 per bulan, Rp 17.160.000 per bulan untuk prioritas mobile 1 TB, dan Rp86.130.000 per bulan prioritas mobile 5 TB.

Adapun perangkat keras yang direkomendasikan untuk penggunaan Paket Mobilitas Darat Starlink adalah perangkat performa tinggi flat dengan harga Rp43.721.590.

Sementara Paket Maritim dijual dengan harga Rp4.345.000 per bulan untuk prioritas mobile 50 GB, Rp17.160.000 per bulan untuk prioritas mobile 1 TB, dan Rp 86.130.000 per bulan prioritas mobile 5 TB. Perangkat keras yang direkomendasikan adalah perangkat performa tinggi flat dengan harga Rp 43.721.590.

MELYNDA DWI PUSPITA

