Harga Beras Hari Ini Masih Meroket, Segini Kenaikannya

TEMPO.CO, Jakarta - Harga beras tercatat naik hari ini. Seberapa besar kenaikannya?

Panel harga milik Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat rata-rata nasional harga beras premium adalah Rp 14.980 per kilogram atau naik 0,07 persen dari pekan sebelumnya.

Adapun harga beras premium tertinggi berada di Papua sebesar Rp 18.270 per kilogram. Sementara harga terendah Rp 13.950 per kilogram.

Sementara rata-rata nasional harga beras medium adalah Rp 13.180 per kilogram, naik 0,30 persen atau Rp 40 dibandingkan pekan lalu.

Harga tertinggi beras medium ada di Papua, yakni Rp 15.780 per kilogram. Sedangkan harga terendah adalah Rp 11.870 per kilogram.

Sebagai perbandingan, Bank Indonesia memiliki data berbeda. Dilansir dari laman resminya, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) mencatat rata-rata nasional harga kualitas bawah I dan I, medium II, serta super I dan II tidak mengalami perubahan harga alias tetap.

Rata-rata harga nasional beras kualitas bawah I adalah Rp 13.500 per kilogram. Harga tertinggi adalah Rp 16.100 per kilogram di Kalimantan Selatan, sedangkan harga terendah Rp 11.350 per kilogram di Jambi.

Rata-rata harga nasional beras kualitas bawah II adalah Rp 13.400 per kilogram. Harga tertinggi adalah Rp 16 ribu per kilogram di Maluku Utara, sedangkan harga terendah Rp 11 ribu per kilogram di Jambi.

Sementara rata-rata nasional harga beras kualitas medium II adalah Rp 14.500 per kilogram. Harga tertingginya Rp 21.750 per kilogram di Kalimantan Selatan, sedangkan harga terendah Rp 11.450 di Nusa Tenggara Barat.

Rata-rata nasional harga beras kualitas super I adalah Rp 15.950 per kilogram. Harga tertingginya Rp 26.750 per kilogram di Kalimantan Tengah, sedangkan harga terendah Rp 13.800 di Sulawesi Barat.

Adapun rata-rata nasional harga beras kualitas super II sebesar Rp 15.450 per kilogram. Harga tertingginya Rp 23 ribu per kilogram di Kalimantan Selatan, sedangkan harga terendah Rp 13.750 di Sulawesi Selatan.

Sementara rata-rata harga beras kualitas medium I mengalami kenaikan menjadi Rp 14.750 per kilogram. Ini berarti kenaikannya 0,34 persen atau Rp 50.

Harga beras kualitas medium I tertinggi berada di Kalimantan Selatan, yaitu Rp 19.200 per kilogram. Sedangkan harga terendahnya Rp 11.950 per kilogram di Nusa Tenggara Barat.

