Harga Pangan Naik di Akhir Tahun, Gubernur BI Optimistis Inflasi Terkendali di 3 Persen

Harga Cabai Kian Melonjak, Kini Tembus Rp 108.000 per Kilogram

Laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dari Bank Indonesia mencatat harga cabai yang kian melonjak. Per 2 November 2023, harga cabai rawit merah tertinggi ada di Maluku yaitu Rp 108.150 per kilogram. Disusul DKI Jakarta yaitu Rp 97.500 per kilogram dan Kalimantan Tengah Rp 96.250.