Donat JCO Tebar Beragam Promo, Berlaku hingga Akhir Juli

TEMPO.CO, Jakarta - Merchant donat JCO kembali menghadirkan beragam promo yang berlaku hingga akhir Juli 2023. Berdasarkan informasi yang dirilis JCO melalui Instagram resmi @jcoindonesia, berikut rinciannya:



Weekly Promotion

Promo 1 dozen donuts + 1/2 dozen donuts Jclub seharga Rp 163.000. Promo ini bisa didapatkan khusus melalui aplikasi atau jcodelivery.com. Promo berlaku hingga 23 Juli 2023.

Syarat dan ketentuan:

Pembelian maksimal 2 paket dalam satu transaksi

Tidak dapat ditukarkan dengan produk lain

Berlaku selama persediaan masih ada



Perfect Pairings

JCO menawarkan iced lemon tea atau americano gratis untuk setiap pembelian omelette sausage, hanya dengan harga Rp 60 ribu.

Promo ini berlaku dine in atau take away hingga 23 Juli 2023. Promo berlaku terbatas di store tertentu, yaitu:

JCO Tamini

JCO Damyati

JCO Rawamangun

JCO Menara Mandiri

JCO Blora Sudirman

JCO Purwakarta

JCO Serang 2 & 3

Perfect Coffee

JCO menawarkan promo 1 americano (uno size) dan 1 sachet coffee drip (signature) dengan harga Rp 36 ribu. Adapun harga normalnya, yakni Rp 42 ribu.

Promo Perfect Coffee 1+1 ini bisa didapatkan di seluruh store JCO Indonesia. Promo berlaku hingga 29 Juli 2023.

Syarat dan ketentuan:

Promo berlaku selama persediaan masih ada. Promo hanya berlaku di weekdays dan tidak berlaku pada tanggal merah

