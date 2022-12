Terkini Bisnis: Tips Investasi Warren Buffett Hadapi 2023, Impor Beras Tak Jawab Masalah

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 17 Desember 2022 dimulai dengan tips investasi dari orang terkaya di dunia, Warren Buffett, di tengah ancaman resesi yang disebut-sebut akan terjadi pada 2023.

Kemudian informasi mengenai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif angkat bicara menanggapi pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mempersoalkan kecilnya dana bagi hasil migas yang diterima daerah yang dipimpinnya.

Selain itu berita tentang Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan impor beras hanya solusi temporer. Hal ini dikarenakan masalah pangan beras terletak pada biaya input produksi beras yang naik di tingkat petani. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. 5 Tips Investasi Warren Buffett di Tengah Ancaman Resesi 2023

Investor handal yang juga masuk dalam daftar orang terkaya di dunia Warren Buffett membeberkan sejumlah tips investasi di tengah ancaman resesi yang disebut-sebut akan terjadi pada tahun 2023.

Pria yang dikenal sebagai Oracle of Omaha karena kecakapan investasinya tersebut berhasil mengumpulkan kekayaan pribadi lebih dari US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.560 triliun (asumsi kurs Rp 15.603 per dolar AS).

Bahkan, saat kondisi resesi, Warren Buffett tetap memberanikan diri dengan menanamkan modalnya. Bagi Buffett, resesi adalah salah satu waktu terbaik untuk mencari peluang investasi.

Baca berita selengkapnya di sini.