5 Tips Investasi Warren Buffett di Tengah Ancaman Resesi 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Investor handal yang juga masuk dalam daftar orang terkaya di dunia Warren Buffett membeberkan sejumlah tips investasi di tengah ancaman resesi yang disebut-sebut akan terjadi pada tahun 2023.

Pria yang dikenal sebagai Oracle of Omaha karena kecakapan investasinya tersebut berhasil mengumpulkan kekayaan pribadi lebih dari US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.560 triliun (asumsi kurs Rp 15.603 per dolar AS).

Bahkan, saat kondisi resesi, Warren Buffett tetap memberanikan diri dengan menanamkan modalnya. Bagi Buffett, resesi adalah salah satu waktu terbaik untuk mencari peluang investasi.

“Kabar buruk adalah sahabat bagi investor. Ini memungkinkan Anda untuk membeli sebagian dari masa depan dengan harga yang lebih rendah," kata Buffett, dikutip dari Forbes pada Sabtu, 17 Desember 2022.

Berikut lima tips investasi menjelang resesi 2023 dari Warren Buffett:

1. Investasi dalam jangka panjang

Buffett selalu menyarankan investor untuk berfokus pada investasi jangka panjang. Ia juga menekankan agar investor menghindari berinvestasi dengan biaya tinggi. Para investor yang hanya duduk dengan memantau kumpulan bisnis besar yang telah dibeli, menurut dia, kemungkinan besar akan berhasil.

“Bisnis memang akan mengalami naik turun pendapatan, seperti yang selalu mereka alami. Namun, sebagian besar perusahaan besar akan mencetak rekor laba baru selama 5, 10, dan 20 tahun dari sekarang," kata Buffett.

Ia lalu mencontohkan perjalanan bisnis Coca-Cola. Pada tahun 2007, sebelum terjadi resesi hebat, saham Coca-Cola memuncak ke level US$ 32 per saham. Kemudian pada Maret 2009, harganya turun menjadi $ 19,55 per saham.

Saat itu, sentimen investor langsung berubah. Sejumlah perusahaan kala itu ketar-ketir bahwa orang-orang menjadi takut akan masa depan ekonomi mereka. Walhasil, mereka mengatasi hal tersebut dengan memberi hadiah kepada investor setia yang masih membeli saham mereka.

Jika berkaca pada kondisi saat ini, perusahaan telah bangkit kembali. Saham Coca-Cola pun kini berada di lebih dari $ 63 per saham. Inilah satu dari beberapa contoh kasus yang akan memperkuat keyakinan Anda tentang bagaimana berinvestasi ketika resesi.

2. Optimistis pada hasil yang baik

Usai mempelajari contoh Coca-Cola tersebut, Anda dapat lebih optimistis. Buffett menyarankan agar pola pikir investor sebaiknya tetap di teritori positif. Ia meminta para investor untuk tetap yakin modal yang ditanamkan bakal membuahkan hasil yang baik.

Poin tersebut seiring dengan kunci yang selalu ditanamkan Buffett. Sebab, dia selalu mendorong kepercayaan diri.

