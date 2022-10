Terkini Bisnis: IMF Yakin Terhadap Prospek Perekonomian RI, Sri Mulyani Soroti Masalah Pupuk

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang, 12 Oktober 2022, dimulai dari keyakinan bos IMF terhadap perekonomian Indonesia tetap baik meski ada ancaman resesi global.

Berikutnya ada berita tentang Badan Pangan Nasional yang mulai menggelar operasi pasar merespons kenaikan harga beras dunia dan sorotan Sri Mulyani atas pupuk dan dampaknya ke krisis pangan. Lalu ada berita tentang pertumbuhan Indonesia yang sudah disalip Filipina, respons Grab soal ojol yang dianggap bisnis gagal dan IMF yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global.

Keenam berita tersebut terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan enam berita trending itu.

1. Ancaman Resesi Global, Bos IMF: Indonesia Tetap Menjadi Titik Terang

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva melihat prospek ekonomi Indonesia masih cukup baik. Hal tersebut disampaikan Georgieva usai bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela-sela IMF Annual Meetings 2022 di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa, 11 Oktober 2022.

"#Indonesia remains a bright spot in a worsening global economy! Excellent discussion with Finance Minister @smindrawati during the Annual Meetings, ahead of the #G20 Summit in November," kata Georgieva melalui akun Instagram resmi @kristalina.georgieva seperti dikutip, Rabu, 12 Oktober 2022.

Bahkan, menurut Georgieva, Indonesia tetap menjadi titik terang di tengah perekonomian global yang memburuk.

2. Harga Beras Dunia Naik, Badan Pangan Nasional Mulai Operasi Pasar

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO mencatat terjadinya kenaikan harga beras saat ini. The FAO All-Rice Price Index naik 2,2 persen karena produksi beras dunia turun. Badan Pangan Nasional pun mengantisipasi kenaikan harga beras dunia di dalam negeri dengan mulai melakukan operasi pasar.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, saat ini Badan Pangan Nasional telah melakukan operasi pasar dengan mengeluarkan beras Bulog ke seluruh pasar yang ada di Indonesia sebanyak 200 ribu ton selama sebulan ini.

"Jadi beras Bulog dikeluarkan aja sampai sebulan 200 ribu ton untuk seluruh daerah di Tanah Air. Jadi berapapun kebutuhannya kita siapkan, paralel Bulog juga kita tugaskan untuk menyerap," kata Arief di Jakarta Convention Center, Selasa, 11 Oktober 2022.

