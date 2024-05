Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu perusahaan pionir secara global dalam industri kendaraan listrik, Build Your Dream (BYD), telah dikonfirmasi akan membuka fasilitas di Subang Smartpolitan, kawasan industri dan komersial. Keputusan untuk mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Kehadiran BYD di Subang Smartpolitan disambut oleh Abednego Purnomo, VP Sales, Marketing & Tenant Relations Subang Smartpolitan, yang menganggapnya sebagai bukti konkret daya tarik kawasan tersebut sebagai pusat industri terdepan, terutama di sektor otomotif.

Abednego menyatakan, "Dalam keselarasan dengan visi perusahaan untuk 'Membangun Indonesia yang Lebih Baik', kami yakin bahwa langkah ini akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan transisi menuju energi bersih."

Dengan memilih Subang Smartpolitan sebagai lokasi pabriknya, BYD menjadi tenant terbesar pertama di kawasan tersebut dengan luas area lebih dari 108 hektar. Hal ini menjadi pencapaian penting bagi Subang Smartpolitan, terutama dalam hal penjualan lahan industri. Lantas, bagaimana profil dari BYD?

Profil BYD

Menurut informasi resmi yang diterbitkan oleh perusahaan, BYD Co Ltd, atau yang dikenal sebagai Build Your Dream, adalah sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Shenzhen, Cina. Fokus utama perusahaan ini adalah memproduksi berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil, sepeda bertenaga baterai, bus, forklift, truk, serta perangkat seperti panel surya dan baterai isi ulang.

BYD mulai beroperasi pada bulan Februari 1995 dengan produk awalnya adalah baterai untuk ponsel. Dalam lebih dari 20 tahun perjalanannya, BYD telah mengembangkan lebih dari 30 kawasan industri di berbagai belahan dunia. Perusahaan yang didirikan oleh Wang Chuanfu ini juga memainkan peran kunci dalam industri elektronik, mobil listrik, energi baru, dan transportasi rel.

Inovasi adalah salah satu ciri khas BYD. Salah satu pencapaian terkenal mereka adalah pengembangan teknologi yang memungkinkan produksi baterai ponsel pada suhu ruangan, bukan lagi memerlukan ruangan pemanasan khusus. Berkat berbagai inovasi seperti ini, BYD telah menerima berbagai penghargaan dan peringkat bergengsi di tingkat global.

Contohnya, pada tahun 2010, BusinessWeek dan Fast Company masing-masing menempatkan BYD sebagai perusahaan paling inovatif di dunia, masing-masing di peringkat kedelapan dan keenam belas. Penghargaan lainnya diberikan oleh PV Magazine pada tahun 2017 berkat inovasi BYD dalam sistem penyimpanan baterai yang lebih canggih, terutama dalam hal modularitas, kapasitas pengisian dan pengurasan, serta efisiensi.

Sekilas Perjalanan BYD

Dalam sepuluh tahun pertama sejak pendiriannya, BYD mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam periode tersebut, perusahaan berhasil mendominasi lebih dari separuh pangsa pasar baterai ponsel secara global. BYD bahkan menjadi produsen baterai isi ulang terbesar di Cina dan menempati posisi keempat terbesar di dunia pada saat itu.

Setelah sukses dalam produksi baterai, BYD memperluas operasinya ke industri otomotif dengan memasuki produksi mobil. Divisi produksi baterai ponsel kemudian diambil alih oleh anak perusahaan, BYD Electronic, pada 2007. Anak perusahaan ini tidak hanya melanjutkan produksi baterai ponsel, tetapi juga mempertahankan produksi komponen ponsel yang sudah dimulai sejak awal tahun 2000-an.

Sementara itu, dalam upaya pengembangan bisnis otomotifnya, BYD melakukan akuisisi terhadap Tsinchuan Automobile Co Ltd pada tahun 2002, yang kemudian diubah namanya menjadi BYD Automobile Co Ltd. Pada tahun 2010, anak perusahaan ini telah menjadi produsen mobil dengan penjualan terbesar keenam di Tiongkok.

Sebagai perusahaan produsen baterai terkemuka, BYD Auto kemudian menggunakan baterai yang diproduksi oleh perusahaan induknya untuk memproduksi mobil listrik sejak tahun 2017, selain mobil berbahan bakar bensin. Beberapa mobil listrik yang telah diluncurkan di pasaran Indonesia termasuk BYD Atto 3, BYD Dolphin, dan BYD Seal.

Selain fokus pada kendaraan listrik, BYD juga mengembangkan bisnis dalam bidang kereta api perkotaan. Mereka memperkenalkan prototipe monorel bernama "Skyrail" pada tahun 2016, dan jalur pertama Skyrail dibuka di Yinchuan, Tiongkok pada tahun 2018. Sejumlah kota di Tiongkok lainnya, seperti Guilin, Shantou, Guang’an, dan Bengbu, juga menunjukkan minat pada proyek ini. Pada tahun 2019, permintaan pun datang dari sejumlah kota di seluruh dunia.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | HENDRIK KHOIRUL MUHID

