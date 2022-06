Terkini Bisnis: Harga Minyak Turun, Lobi Luhut ke Pengusaha Belanda

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu siang, 1 Juni 2022 dimulai dengan harga minyak turun 2,0 dolar AS atau 1,7 persen, menjadi di 115,60 dolar AS per barel.

Kemudian informasi perusahaan tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex mencetak rugi bersih mencapai US$1,08 miliar setara Rp15,66 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) sepanjang 2021.

Selain itu berita tentang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak para pengusaha Belanda untuk berinvestasi dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia dalam pertemuan di Den Haag, Senin, 30 Mei 2022. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Harga Minyak Turun Jadi USD 115,6 per Barel untuk Pengiriman Agustus

Harga minyak turun pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat atau Rabu pagi, 1 Juni 2022. Kondisi ini menyusul laporan bahwa beberapa negara produsen sedang menjajaki gagasan untuk menangguhkan partisipasi Rusia dalam kesepakatan produksi OPEC+.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus, kontrak yang paling aktif diperdagangkan, turun 2,0 dolar AS atau 1,7 persen, menjadi di 115,60 dolar AS per barel, setelah naik menjadi 120,80 dolar AS pada hari sebelumnya. Kontrak bulan Juli, yang berakhir pada Selasa, 31 Mei 2022, ditutup naik 1,17 dolar AS atau 1,0 persen, menjadi 122,84 dolar AS per barel.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juni merosot 40 sen atau 0,4 persen menjadi 114,67 dolar AS per barel, turun dari penutupan Jumat, 27 Mei 2022. Pada awal sesi, WTI telah menyentuh 119,98 dolar AS, tertinggi sejak 9 Maret. Tidak ada penyelesaian pada hari libur Memorial Day AS pada Senin, 30 Mei 2022.

