Ramai Video Kaesang - Erina Turun dari Jet Pribadi, Barang Belanjaannya Tak Diperiksa Bea Cukai?

TEMPO.CO, Jakarta - Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dan istrinya Erina Gundono masih menjadi sorotan publik. Setelah pemberitaan soal menumpangi jet pribadi untuk melawat ke Amerika Serikat, belakangan video pendek mereka juga ramai diperbincangkan warganet.

Dalam video yang viral beredar di jagat maya, mereka diduga tak diperiksa petugas Bea Cukai atas barang bawaannya dari luar negeri. Dalam video itu, sejumlah orang terlihat menurunkan barang yang diduga milik Erina dan Kaesang dari jet pribadi langsung ke mobil.

Dalam kolom komentar postingan di X dan Instagram, warganet mendesak Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo untuk menjelaskan dugaan tersebut.

“Tolong jawab perbeacukaian yang lagi pada dibahas pak. Lagi pen belajar bea cukai nih hehee,” tulis @Ajiya_sun menimpali cuitan akun X @prastow pada Senin, 26 Agustus 2024.

Komentar lain berasal dari @Joko_widodio. Ia meminta pertanggungjawaban Bea Cukai untuk mengusut barang-barang milik Kaesang dan Erina.

“gentlealah itu barang bawaan anak Presiden dan Istrinya ga kena bea cukai tah. Woy jawablah, Anda dibayar dibayar rakyat woy,” kata dia.

Hiruk-pikuk itu juga terjadi di akun Istagram resmi Bea Cukai. Dalam unggahan @beacukairi tentang pelayanan kepabeanan di Bea Cukai Cirebon atas kedatangan pesawat dari Indian Air Forces di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada tiga hari silam.

“Usut barang-barang anak Presiden dong, Min. Kok gak kena bea cukai,” tulis @mly_oke di kolom komentar.

“Itu barang belanjaan kak Kaesang pulang naik jet pribadi langsung masuk mobil? Ga diaudit. Ditunggu informasinya, ya,” tulis @lucy_lucunya.

Warganet juga memperkirakan biaya sewa jet pribadi yang digunakan Kaesang dan Erina mencapai US$ 13.000 hingga US$ 19.750 per jam. Bila dikonversi ke rupiah, setara kurang lebih Rp 202 juta hingga Rp 308,8 juta per jam. Adapun jenis jet pribadi yang diduga disewa itu adalah Gulfstream G650.

Kaesang Diminta Jelaskan Biaya Jet Pribadi

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta Kaesang Pangarep menjelaskan kepada publik ihwal dugaan penggunaan jet pribadi untuk ke Amerika Serikat bersama sang istri, Erina Gudono. Apalagi persoalan penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu sudah menjadi sorotan publik.

"Kaesang dan keluarga perlu menjelaskan kepada publik berapa biaya dan sumber dana yang digunakan untuk menyewa jet pribadi itu. Saat kondisi ekonomi menantang bagi rakyat, menggunakan jet pribadi mewah bisa dikatakan sebagai tindakan tidak sensitif, bahkan menyinggung perasaan publik," ujar kata Achmad kepada Tempo, Ahad, 25 Agustus 2024.

Terlebih, dugaan penggunaan jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika itu dilakukan ketika situasi di Indonesia sedang memanas. Hal ini seiring adanya demo massa menolak RUU Pilkada oleh DPR yang ditengarai memberi karpet merah bagi Kaesang untuk maju Pilkada 2024. Namun belakangan, revisi itu dibatalkan dan DPR mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi ihwal ambang batas dan usia kandidat Pilkada. Kaesang juga dinyatakan batal maju dalam Pilkada 2024.

Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan anak presiden, Achmad melanjutkan, Kaesang mestinya mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap persepsi masyarakat. Terlebih, sebagai pemimpin partai, ia diharapkan bisa menunjukkan empati dan solidaritas dengan kondisi rakyat.

"Kaesang dan keluarganya perlu merefleksikan kembali tindakan mereka dan dampaknya bagi masyarakat," ujar Achmad. "Transparansi, empati, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi mestinya bisa mereka tegakkan."

Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

