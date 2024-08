BRI Hadirkan Bazaar UMKM Pada Gelaran BRILiaN Independence Week

Iklan

INFO BISNIS – Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun (HUT) RI ke-79, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menggelar BRILiaN Independence Week (BIW) dengan tema “Nusantara Baru Indonesia Maju”, di Kantor BRI Pusat.

Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi para nasabah dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya Bazaar UMKM BRILiaN. Kegiatan ini juga menghadirkan sembilan klaster unggulan yang secara intensif didampingi oleh Mantri BRI Unit dan mendapatkan dukungan program pemberdayaan dari BRI.

Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto berharap, BIW dapat memantik semangat Insan BRILiaN untuk semakin meningkatkan kolaborasi dan kekompakkan di luar kegiatan kerja.

“Selain itu, bazaar UMKM juga menjadi peluang pasar bagi pelaku usaha binaan. untuk mendukung skala bisnis mereka,” ujarnya.

Acara BIW juga diisi oleh program BRI Peduli lewat aktivasi Green Campaign yang mengajak Insan BRILiaN untuk mengumpulkan sampah-sampah botol plastik yang dilakukan melalui Reverse Vending Machine (RVM). Aktivasi BRI Peduli bertajuk #YOKKITAGAS “Tukar Botolmu, Raih Poinmu!” Special Kemerdekaan ini diikuti oleh Insan BRILiaN dengan cara menukarkan 1 botol dengan uang tunai.

Botol dapat ditukarkan di mesin RVM yang ada di lokasi acara BIW yang diinisiasi oleh Plasticpay sebagai penyedia satu-satunya RVM di Indonesia.

Dan pada puncaknya, BRI menyelenggarakan Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2024 serentak dengan dikuti oleh seluruh Regional Office dan seluruh Kantor Cabang BRI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Semoga HUT ke-79 Republik Indonesia dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" kali ini, juga dapat menjadi momentum kita bersama untuk terus melanjutkan Transformasi BRI, untuk melaju menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion,” kata Catur. (*)