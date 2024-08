ASEAN Investment Challenge 2024 Dibuka Khusus untuk Investor Muda, Simak Rangkaian Acara dan Jadwal Pendaftarannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - CGS International Sekuritas Indonesia dan Group CGS International Securities menggelar ASEAN Investment Challenge (AIC) 2024 di empat negara, seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand. AIC 2024 bertema Our Galaxy Your Way ini telah dibuka pendaftaran sejak 1 Agustus hingga 30 September 2024.

President Director CGS International Securities Indonesia, Lim Kim Siah, berharap peserta AIC 2024 ini bisa mencapai 3.000 peserta. Pada 2023, CGS pernah menggelar acara serupa dengan peserta sekitar 1.000.

“CGS International Sekuritas Indonesia menjalankan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), terutama melalui ASEAN Investment Challenge 2024, dapat menjangkau secara luas dalam melakukan edukasi secara komprehensif dan memperkenalkan anak muda mengenai saham berbasis IHSG,” kata Lim Kim dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Dia mengatakan institusinya menyadari literasi keuangan berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama sekaligus untuk mendukung United Nations Sustainable Development Goals yang ke-empat, yaitu Edukasi yang Berkualitas. Literasi ini juga untuk mengupayakan kaum muda membuat keputusan investasi yang dampaknya bisa berkelanjutan di masa depan.

ASEAN Investment Challenge 2024 ditujukan untuk generasi muda khususnya pelajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berasal dari 4 negara berbeda, yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Kompetisi ini akan terbagi dalam dua tahapan, yaitu Country Level Round dan Regional Level Round.

Dalam Country Level Round, para pelajar akan menyelesaikan trading challenge dengan melakukan e-learning dan menggunakan trading platform simulator. Kemudian, tiga peserta terbaik dalam Country Level Round dari masing-masing negara akan berkompetisi dalam tahapan Regional Level Round di Malaysia pada Januari 2025. Pada akhir kompetisi tahapan tersebut, empat orang ditetapkan sebagai pemenang terbaik dari 4 negara tersebut.

Bursa Efek Indonesia mencatat pada Juni 2024 jumlah investor telah menyentuh 13 juta orang. Dari angka itu 55 persen didominasi oleh investor muda.

