Harga Pangan Hari Ini: Beras, Cabai, Telur hingga Ikan Kompak Naik Harga

TEMPO.CO, Jakarta - Harga pangan hari ini Jumat, 16 Agustus 2024 terpantau cenderung naik. Beberapa komoditas seperti beras, biji kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, telur ayam ras dan daging ayam. Kemudian, harga gula, jagung, beberapa jenis ikan juga mengalami kenaikan harga rerata nasional.

Harga beras premium hari ini menyentuh Rp 15.730 per kg, naik sebesar Rp 170 atau 1,09 persen dibandingkan harga kemarin. Berdasarkan statistik datanya di panel harga milik Badan Pangan Nasional, harga beras selama sepekan ini fluktuatif. Pada Jumat pekan lalu, harga rerata nasional beras premium adalah Rp 15.520 per kg.

Sementara itu, harga beras medium hari ini tercatat Rp 13.620 per kg atau naik Rp 30. Sepekan lalu, harga rata-rata nasional untuk beras medium adalah Rp 13.590 per kg. Di samping itu, beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp 120 dibandingkan kemarin, menjadi Rp 12.690 per kg hari ini.

Harga kedelai biji kering impor naik Rp 210 menjadi Rp 12.120 per kg. Harganya naik sebesar 1,76 persen dibanding harga kemarin. Kemudian, harga bawang merah naik Rp 320 atau 1,24 persen dari Rp 25.790 kemarin menjadi Rp 26.020 hari ini . Pada pekan lalu, harganya tercatat senilai Rp 26.310 per kg.

Sama halnya dengan bawang putih bonggol yang naik harga Rp 550menjadi Rp 40.340 per kg hari ini. Harga cabai merah keriting juga naik Rp 300 menjadi 45.760 per kg. Kemudian, harga cabai rawit merah naik sebesar 1,24 persen atau Rp 790 ke level Rp 64.680 per kg. Harga cabai rawit merah pada pekan lalu adalah Rp 68.670 per kg.

Sementara itu, daging sapi murni naik harga Rp 470 menjadi Rp 135.780 per kg. Data menunjukkan bahwa Jumat lalu, harganya tercatat Rp 135.020 per kg. Daging ayam ras juga menunjukkan kenaikan harga dari Rp 35.100 kemarin menjadi Rp 35.220 per kg hari ini.

Lalu, ada telur ayam ras yang tercatat naik Rp 350 menjadi Rp 29.080 per kg. Harga gula konsumsi juga naik sebesar Rp 230 menjadi Rp 10.580 per kg. Tepung terigu kemasan naik harga sebesar Rp 30 menjadi Rp 17.940 per kg. Kemudian, jagung tingkat peternak naik Rp 270 dibandingkan kemarin menjadi Rp 6.030 per kg.

Dua jenis ikan mengalami kenaikan harga, yakni ikan kembung dan tongkol. Ikan kembung per kg hari ini tercatat seharga Rp 38.100, naik Rp 920 dibandingkan kemarin. Sementara ikan tongkol naik harga Rp 290 menjadi Rp 31.910 per kg.

