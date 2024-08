Realisasi Anggaran untuk Pembangunan IKN per Juli 2024 Mencapai Rp 11,2 Triliun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran per Juli 2024 untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebesar Rp 11,2 triliun atau 26,4 persen dari pagi anggaran. Pemerintah menetapkan pagu anggaran untuk IKN sebesar Rp 42,5 triliun pada 2024.

“Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp 11,2 triliun, masih akan ada penyerapan. Ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di kuartal 3 maupun di kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Sri Mulyani mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan sebesar Rp 84,2 triliun. Angka ini, kata dia, juga belum seluruhnya terserap.

“Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay. Ada perjanjian kontraknya per termin,” kata dia.

Sri Mulyani merincikan realisasi anggaran IKN ini untuk membangun gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko, dan kementerian lain, dan gedung Otorita IKN. Selain itu, anggaran ini juga untuk membangun tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.

Tak hanya itu, dia mengatakan Kementerian Keuangan juga memberikan anggaran untuk belanja VVIP, jalan tol IKN, dan jembatan IKN. “Jembatan IKN yang kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian fasilitas air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air dan akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” kata dia.

Sementara itu, anggaran noninfrastruktur telah terealisasi Rp 2,2 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 3,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan menyiapkan pemindahan, promosi, dan sosialisasi IKN.

