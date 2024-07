Sistem Layanan Maskapai Penerbangan Indonesia AirAsia dan Citilink Terdampak Gangguan IT Global

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia terkena dampak pemadaman internet global yang terjadi pada hari ini, Jumat, 19 Juli 2024. Hal ini berdampak pada sistem layanan maskapai penerbangan Indonesia AirAsia dan Citilink.

Maskapai penerbangan Indonesia AirAsia membenarkan terjadinya gangguan sistem pada layanan penerbangannya pada hari ini. "Sejauh ini gangguan sistem dikarenakan oleh dampak gangguan layanan IT yang terjadi secara masal di seluruh dunia," ujar Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia Eddy Krismeidi dalam keterangan tertulis diterima Tempo Jumat malam.

Menurut Eddy, Indonesia AirAsia telah mengambil langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi permasalahan ini dengan melakukan pelayanan secara manual untuk calon penumpang yang akan terbang.

“Indonesia AirAsia memohon maaf atas ketidaknyamanan yang telah ditimbulkan. Kami himbau kepada seluruh calon penumpang untuk dapat tiba di bandara keberangkatan lebih awal demi mengantisipasi antrian panjang pada saat check-in,” kata Eddy.

Indonesia AirAsia selalu memastikan kenyamanan seluruh penumpang dan memberikan pelayanan terbaik di setiap penerbangannya. "Indonesia AirAsia juga akan terus memantau keadaan dan memberikan informasi secara berkala," kata Eddy.

Begitu juga dengan maskapai penerbangan Citilink. Menurut Direktur Utama PT Citilink Indonesia, Dewa Rai, sistem reservasi dan sistem check-in Citilink juga terdampak terganggunya layanan cloud Microsoft di hampir seluruh dunia,

Dewa mengimbau, penumpang yang akan melakukan penerbangan Citilink, untuk dapat tiba lebih awal di bandara karena adanya kemungkinan proses check-in yang sedikit terhambat sehingga mengakibatkan antrian yang lebih panjang.

"Saat ini Citilink sedang berusaha keras untuk mengatasi masalah ini dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," ucapnya.

