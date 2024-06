7 Resort yang Wajib Dikunjungi Selama Berlibur di Pulau Bali

Iklan

INFO BISNIS – Bali selalu berhasil memikat hati wisatawan dari seluruh penjuru dunia dengan keindahan alam yang luar biasa dan budaya yang kaya. Salah satu cara terbaik untuk menikmati semua keindahan Bali adalah dengan menginap di resor mewah yang tersebar di seluruh pulau menggunakan promo Tiba-Tiba EPIC Sale yang ada di Traveloka.

Di bawah ini ada beberapa rekomendasi resor yang bisa kamu kunjungi sesuai dengan kebutuhanmu seperti mencari ketenangan di tengah alam, pengalaman budaya yang autentik, atau kemewahan di tepi pantai. Resor-resor ini siap memberikan pengalaman menginap yang sempurna dan tak terlupakan.

1. AYANA Resort and Spa

Terletak di tebing tinggi atas Teluk Jimbaran, AYANA Resort and Spa menawarkan pemandangan laut yang spektakuler dan fasilitas mewah. Resort ini memiliki 12 kolam renang, Rock Bar yang terkenal, dan Spa on the Rocks yang menawarkan pengalaman spa unik di atas batu karang. AYANA juga memiliki pantai pribadi yang ideal untuk berjemur dan berenang.

2. Four Seasons Resort Bali at Sayan

Resort yang terletak di tengah hutan tropis ini menawarkan pengalaman menginap yang damai dan mewah. Four Seasons Resort Bali at Sayan dikenal dengan arsitektur uniknya yang menggabungkan elemen modern dan tradisional Bali. Para tamu bisa menikmati yoga di tepi sungai, bersepeda di sawah, dan sesi meditasi di tengah alam yang tenang.

3. The Mulia

Terletak di pantai pasir putih Nusa Dua, The Mulia menawarkan suite dan villa mewah dengan pemandangan laut. Resort ini terkenal dengan pelayanan kelas atas dan fasilitas lengkap, termasuk kolam infinity pool, spa eksklusif, dan berbagai pilihan restoran gourmet. The Mulia juga sering menjadi lokasi pernikahan dan acara spesial lainnya.

4. Amankila

Terletak di Manggis pantai timur Bali, Amankila menawarkan suasana yang lebih tenang dan privat. Resort ini memiliki 34 suite dengan pemandangan laut dan akses langsung ke pantai pribadi. Kolam renang bertingkat yang ikonik dan layanan pribadi yang istimewa membuat Amankila menjadi pilihan ideal bagi mereka yang mencari ketenangan dan kemewahan.

5. W Bali

Terletak di Seminyak, W Bali menawarkan akomodasi modern dengan sentuhan artistik. Resort ini memiliki kolam renang besar yang menghadap ke pantai. Spa yang menawarkan berbagai perawatan holistik, dan restoran terkenal seperti FIRE dan STARFISH BLOO. Suasana malam di Woobar juga menjadi daya tarik tersendiri dengan musik DJ live dan pemandangan matahari terbenam.

6. Viceroy Bali

Terletak di Lembah Petanu, Viceroy Bali menawarkan pemandangan lembah yang memukau dan akomodasi mewah. Setiap villa dilengkapi dengan kolam renang pribadi dan teras luas. Resort ini juga memiliki restoran CasCades yang terkenal dengan masakan Eropa-Asia, serta fasilitas spa dan pusat kebugaran yang lengkap.

7. Alila Villas Uluwatu

Terletak di tebing yang menghadap Samudra Hindia, Alila Villas Uluwatu menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan arsitektur modern yang ramah lingkungan. Setiap villa dilengkapi dengan kolam infinity pool pribadi dan ruang tamu terbuka. Resort ini juga menawarkan berbagai aktivitas seperti yoga, tur budaya, dan kelas memasak.

