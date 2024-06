Sidak Harga di Pasar Tradisional Solo, Harga Daging Sapi, Cabai hingga Beras Naik Jelang Idul Adha

Iklan

TEMPO.CO, Solo - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk memantau harga berbagai barang kebutuhan pokok di pasar tradisional di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 12 Juni 2024.

Berdasarkan survei di beberapa pedagang di Pasar Kadipolo Solo hari ini, diketahui harga sejumlah komoditas yaitu daging sapi, cabai merah, dan cabai rawit, merangkak naik menjelang hari raya Idul Adha 2024 ini.

Sekretaris Daerah Kota Solo Budi Murtono mengkonfirmasi adanya kenaikan harga beberapa komoditas itu.

"Dari pemantauan di Pasar Kadipolo untuk harga daging stabil, ada kenaikan tapi sedikit. Tidak signifikan. Hal itu karena beberapa hari ini stok daging berkurang," ujar Budi saat ditemui usai pemantauan.

Dihimpun Tempo dari sejumlah pedagang, harga daging sapi naik dari semula Rp 125 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp 130 ribu per kg. Adapun harga cabai merah besar saat ini Rp 45 ribu per kg, naik dari harga semula Rp 38 rbu per kg. Sedangkan harga cabai rawit dari Rp 30 ribu per kg naik menjadi Rp 38 ribu per kg.

