Ini 10 Orang Terkaya di Indonesia: dari Prajogo Pangestu sampai Bos Alfamart

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia tahun ini versi Forbes, yang dikutip Jumat, 12 April 2024. Posisinya meroket ke urutan pertama dari peringkat ke-7 tahun lalu. Untuk daftar orang terkaya di dunia, ia berada di posisi ke-27.

Menurut media pemeringkat terkemuka itu, harta kekayaan bos Chandra Asri ini melambung tujuh kali lipat dari 5,3 miliar dolar AS pada 2023 menjadi 43,4 miliar dolar AS atau setara Rp694,7 triliun berkat naiknya nilai sahamnya di Petrindo Jaya Kreasi dan Barito Renewables Energy setelah go public.

Lantas siapa 10 orang terkaya di Indonesia saat ini?

Setelah Prajogo, posisi kedua ditempati Low Tuck Kwong. Raja batu bara kelahiran Singapura ini mempunyai kekayaan 27,4 miliar dolar AS atau Rp439 triliun.

Posisi ketiga dan keempat adalah adik kakak pemilik Djarum, R Budi Hartono dan Michael Hartono, yang masing-masing memiliki kekayaan 26,5 miliar dolar AS dan 25,5 miliar dolar AS.

Setelah itu ada pemilik Indorama Sri Prakash Lohia (US$ 8,4 miliar), yang sehari-hari tinggal di London bersama keluarganya. Mereka bisnis di polimer, pupuk dan tekstil.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Posisi keenam ditempati Agoes Projosasmito dengan kekayaan 5,9 miliar dolar AS berkat kepemilikan sahamnya di Amman, perusahaan tambang emas kedua terbesar di Indonesia. Ia juga memiliki saham di Medco dan Bumi Resources.

Urutan ketujuh pemilik Bank Mega dan CT Corps Chairul Tanjung (US$ 5,5 miliar), diikuti Tahir dari Mayapada (4,8 miliar dolar AS), pemilik saham di perusahaan tambang batu bara Bayan Group, Dewi Kam (4,5 miliar dolar AS) dan bos Alfamart Djoko Susanto (4,1 miliar dolar AS).

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia:

NO NAMA USAHA KEKAYAAN (miliar USD) 1 Prajogo Pangestu Petrokimia, energi 43,4 2 Low Tuck Kwong Batu bara 27,4 3 R Budi Hartono Djarum 26,5 4 Michael Hartono Djarum 25,5 5 Sri Prakash Lohia Indorama 8,4 6 Agoes Projosasmito Tambang 5,9 7 Chairul Tanjung CT Corp 5,5 8 Tahir Mayapada 4,8 9 Dewi Kam Batu bara 4,5 10 Djoko Susanto Alfamart 4.1

Pilihan editor Harga Emas Antam Hari Ini Melesat Rp 18 Ribu, Naik Jadi Rp 1.324.000 per Gram