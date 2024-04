Terkini: Arus Balik Jasamarga Siapkan Layanan Operasional di 4 Tol Trans Jawa, Prajoyo Pangestu Salib Hartono Bersaudara sebagai Orang Terkaya Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 13 April 2024 dimulai dari PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menyiapkan pelayanan operasional jalan tol pada periode arus balik Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Disusul, survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah pemudik Lebaran 2024 asal Jabodetabek mencapai 28,4 juta orang. Berdasarkan survei yang sama, puncak arus balik Lebaran 2024 diperkirakan terjadi pada Minggu, 14 April 2024 atau 4 hari setelah Idul Fitri 2024.

Selanjutnya, lima tahun menduduki peringkat pertama orang terkaya di Indonesia, Hartono Bersaudara akhirnya terdepak tahun ini. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono per Maret 2024 berada di peringkat ketiga dan keempat orang terkaya RI dalam daftar Forbes 2024.

Berikutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Jumat, 12 April 2024 anjlok ke level Rp 16 ribu. Pada pukul 12.50, Google Finance mencatat, nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.128 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan sebelumnya, nilai tukar rupiah berada di level Rp 16.014.

Terakhir, mulai hari ini Sabtu, 13 April 2024, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan melayani penyeberangan lintas Pelabuhan Panjang-Pelabuhan Ciwandan.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

