5 Tahun Bercokol Jadi Orang Terkaya Indonesia, Hartono Bersaudara Disalip Prajogo Pangestu

TEMPO.CO, Jakarta - Lima tahun menduduki peringkat pertama orang terkaya di Indonesia, Hartono Bersaudara akhirnya terdepak tahun ini. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono per Maret 2024 berada di peringkat ketiga dan keempat orang terkaya RI dalam daftar Forbes 2024.

Adapun posisi wahid orang terkaya di Indonesia diduduki raja petrokimia dan energi Prajogo Pangestu. Dikutip Jumat, 12 April 2024, harta Prajogo melambung tujuh kali lipat dari 5,3 miliar dolar AS pada 2023 menjadi 43,4 miliar dolar AS. Setelah Prajogo, posisi kedua ditempati Low Tuck Kwong. Raja batu bara ini mempunyai kekayaan 27,4 miliar dolar AS.

Tempo.co telah merangkum jejak Hartono Bersaudara dalam daftar deretan orang terkaya di Indonesia versi Forbes kurun beberapa tahun terakhir, sebelum akhirnya digeser Prajogo Pangestu dan Low Tuck Kwong. Berikut ulasannya:

2024

Pemilik Djarum Djarum, R Budi Hartono dan Michael Hartono, terdepak ke posisi ketiga dan keempat setelah lama bercokol sebagai orang terkaya di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Masing-masing memiliki kekayaan 26,5 miliar dolar AS dan 25,5 miliar dolar AS.

2023

Hingga Desember 2023, Hartono bersaudara, masih mempertahankan posisi orang terkaya nomor satu di Indonesia dengan kekayaan 48 miliar dolar AS, miliar, naik 300 juta dolar AS dari tahun sebelumnya. Kala itu kekayaan Prajogo sudah membayangi.

2022

Hartono bersaudara, menjadi orang terkaya di Indonesia pada 2022 versi Forbes. Majalah bisnis asal Amerika Serikat itu menaksir harta kekayaan pemilik PT Bank Central Asia Tbk, (BCA) itu mencapai 47,7 miliar dolar AS.

2021

Posisi teratas dari daftar orang terkaya di Indonesia ditempati Hartono bersaudara pada 2022. Robert tercatat memiliki kekayaan 20,5 miliar dolar AS. Kekayaannya naik dari 13,6 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Sementara Michael mengantongi kekayaan 19,7 miliar dolar AS atau naik dari 13 miliar dolar AS dibanding 2020.

2020

Majalah Forbes merilis daftar 50 orang terkaya di Indonesia pada Desember 2020. Dalam daftar yang dirilis pada Rabu, 9 Desember itu duo Hartono masih mempertahankan posisinya sebagai orang terkaya di Tanah Air. Berdasarkan Forbes Asia pada Kamis, 10 Desember 2020, kakak-beradik pemilik grup Djarum ini mengumpulkan total kekayaan sebesar 38,8 miliar dolar AS.

2019

Menurut daftar yang dirilis Forbes ihwal 10 orang terkaya di Indonesia pada 2019, abang adik Hartono menjadi orang terkaya di Indonesia. Total kekayaan mencapai 37,3 miliar dolar Amerika Serikat.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | YUDONO YANUAR | FAISAL JAVIER | CAESAR AKBAR

