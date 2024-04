Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka merayakan semarak Hari Raya Idul Fitri 2024, gerai makanan cepat saji seperti Richeese Factory dan KFC menghadirkan paket promo khusus. Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Richeese Factory

Ada dua jenis paket Lebaran yang ditawarkan oleh Richeese Factory. Paket pertama dimulai dari harga Rp 136.364 yang berisi 1 Flying Chicken Whole + 1 Liter minuman.

Paket kedua berisi 1 Fire Chicken Whole + 1 liter minuman. Paket ini bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 159.091.

Harga yang tertera belum termasuk pajak. Adapun jenis minuman dapat dipilih oleh konsumen ada varian Pink Lava atau Fruitarian.

Promo sementara hanya berlaku di outlet Richeese Factory area Pulau Jawa. Berlaku untuk pembelian dine in, take away, drive thru, dan ojek online. Promo berlaku setiap hari untuk semua transaksi pembayaran, selama persediaan masih ada.

Setiap pembelian minimal Rp 100 ribu, Richeese Factory akan memberikan amplop edisi Lebaran secara gratis.

KFC

Paket KFC Bucket Hampers berisi 9 potong ayam goreng KFC, 5 nasi, 1 KFC bucket tin dan tote bag dari KFC. Selain itu, pembeli juga akan mendapatkan sebuah kartu ucapan.

Paket ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 200 ribu. Namun, harga yang tertera belum termasuk hitungan pajak.

Promo berlaku hingga 28 April 2024 di seluruh KFC Store, KFC Box dan drive thru. Namun, promo ini tak berlaku di KFC Store Bandara.

