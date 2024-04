BCA Raih 2 Penghargaan dari Euromoney Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk atau BCA meraih dua penghargaan bank terbaik dari Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Kedua penghargaan tersebut adalah Indonesia's Best for High-Net-Worth dan Indonesia's Best for Next-Gen.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja menyatakan, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan inovasi BCA dalam memberikan pelayanan perbankan yang berkualitas.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah BCA Solitaire dan Prioritas yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu," katanya dalam keterangan resmi pada Jumat, 5 April 2024.

Jahja mengatakan hingga saat ini, BCA telah memberikan pelayanan kepada hampir 200 ribu nasabah BCA Solitaire dan Prioritas.

Nasabah yang bergabung dalam layanan BCA Solitaire dan Prioritas dapat menikmati berbagai privilese perbankan dan non-perbankan.

"Mulai dari program serta layanan khusus untuk transaksi valas, KPR dan KKB, hingga penawaran khusus dari berbagai merchant. Dari segmen kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pendidikan, dan bisnis yang selengkapnya dapat diakses di menu ‘Privilege’ pada aplikasi MyBCA dan BCA mobile."

Selain itu, para nasabah BCA Solitaire dan Prioritas dapat mempromosikan bisnis dan menjalin kerja sama dengan sesama nasabah melalui fitur Business Community. Fitur ini dapat diakses melalui laman prioritas.bca.co.id.

Nasabah BCA Solitaire dan Prioritas juga dapat menikmati berbagai fitur perbankan digital. Salah satunya combined statement yang memudahkan monitoring portofolio finansial.

Kemudian, BCA juga memberikan layanan tambahan bagi nasabah BCA Solitaire dan Prioritas yang berusia muda untuk dapat bergabung dengan komunitas BCA Young Community. Layanan ini disediakan bagi nasabah generasi muda untuk dapat mengembangkan diri dan bisnis melalui acara business matching antarnasabah hingga seminar oleh narasumber-narasumber terpilih.

Dengan anggota lebih dari 2 ribu orang, kata Jahja BCA meluncurkan aplikasi BCA Young Community sejak 2022 untuk mendorong kebutuhan pertukaran ide dan eksplorasi kolaborasi bisnis bagi anggotanya.

“Kami berharap, BCA Young Community dapat menjadi salah satu sarana bagi para penerus bisnis untuk memperluas jaringan dan membina kolaborasi bersama."

Euromoney merupakan kelompok media yang fokus pada liputan keuangan serta perbankan. Euromoney sudah beroperasi selama 55 tahun dan berbasis di London, Inggris. Euromoney Global Private Banking Awards sendiri merupakan ajang tahunan yang telah digelar selama 20 tahun terakhir.

